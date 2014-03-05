再送-ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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Wednesday, 05 March, 2014 Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 - （６日まで） Time Unknown マレーシア：中銀金融政策決定会合 - （６日まで） Time Unknown 中国：全国人民代表大会（全人代）開催 - １３日まで Time Unknown 米：バーナンキ前ＦＲＢ議長が講演（南ア・ヨハネスブルク） - 0130 米：財務省52週間物ＴＢ入札 - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0615 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が討論会に参加（ニューヨーク） - 0930 豪：第4・四半期ＧＤＰ（連邦統計局） - 1000 ソフトバンクモバイル、募金プラットフォームの記者発表会 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 - 1045 中国：２月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1240 日本 武藤大和総研理事講演 - 武藤・大和総研理事講演 1758 ユーロ圏：2月サービス部門ＰＭＩ改定値 - 1758 ユーロ圏：2月総合ＰＭＩ改定値 - 1900 ユーロ圏：第4・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局） - 1900 ユーロ圏：１月小売売上高（統計局） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2215 米：2月全米雇用報告（ＡＤＰ） - 2258 米：2月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） - 2300 カナダ：中銀政策金利発表 - Thursday, 06 March, 2014 Time Unknown 米：2月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） - Time Unknown スペイン：国債入札 - 0000 米：2月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） - 0400 米：地区連銀経済報告 - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 0900 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演（メキシコシティー） - 0930 豪：1月小売売上高（連邦統計局） - 0930 豪：1月貿易収支（連邦統計局） - 1000 社会保障審議会年金部会年金財政における経済前提と積立金運用のあり方に関する専門委員会 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の入札予定額等 - 1030 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が講演（シアトル） - 1030 日本：３０年利付国債の入札発行 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 - 1515 日本：３０年利付国債の第II非価格競争入札結果 - 1530 仏：第4・四半期失業率（ＩＮＳＥＥ） - 1900 マレーシア：中銀政策金利発表 - 2000 独：1月鉱工業受注（経済技術省） - 2100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） - 2130 米：第4・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省） - 2130 米：2月米企業人員削減数（チャレンジャー社） - 2145 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） - 2215 米：ダドリー・ニューヨーク連銀総裁が討論会に参加（ニューヨーク） - 2230 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2330 米：ルー財務長官が下院歳入委員会で２０１５年度予算教書について証言 - Friday, 07 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：1月製造業新規受注（商務省） - 0000 米：1月耐久財受注改定値（商務省） - 0100 米：財務省3・10・30年債入札条件 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0300 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ロンドン） - "Perspectives on the Economy and Monetary Policy" 0730 豪：スティーブンス中銀総裁が議会証言 - 現地時間は７日 0800 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が経済見通しについて講義（ワシントン） - ジョージタウン大学にて 1030 日本：５年利付国債（３月債）の初行予定額等 - 1400 日本：1月景気動向指数 - 1600 独：１月卸売物価指数（連邦統計庁） - 1645 仏：1月貿易収支（税関） - 2000 独：1月鉱工業生産（経済技術省） - 2230 米：２月雇用統計（労働省） - 2230 米：1月貿易収支（商務省） - Saturday, 08 March, 2014 Time Unknown 中国：２月貿易統計 - 0200 米：ダドリー・ニューヨーク連銀総裁が講演（ニューヨーク） - 経済と地方の状況について 0230 米：バーナンキ前ＦＲＢ議長が講演（ヒューストン） - 0500 米：1月米消費者信用残高（ＦＲＢ） - Sunday, 09 March, 2014 All Day 北朝鮮：最高人民会議代議員選挙 - 1030 中国：２月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） - Monday, 10 March, 2014 Time Unknown 中国：２月マネーサプライＭ２、人民元建て新規融資（中国人民銀行） - １０日から１５日までの間に発表 Time Unknown 日本：２月景気ウォッチャー調査（内閣府） - Time Unknown ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） - All Day 日本：日銀金融政策決定会合・１日目 - All Day 東京電力福島第１原発現地取材 - 外国メディア向けに１・２号機中央制御室公開。（国内メディアには公開済み） 汚染水問題など含め現地で記事化。 0850 日本：10─12月期ＧＤＰ2次速報（内閣府） 0850 日本：２月貸出・預金動向（日銀） - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(２月中:指定報告機関ベース) - 1330 日本：２月全国企業倒産（商工リサーチ） - 1530 日本：経団連会長会見 - 1645 仏：１月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） - 1845 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁がパネル討論に参加（パリ） - テーマ「Central Bankers」 Tuesday, 11 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown ＥＵ財務相理事会 - Time Unknown スペイン：６カ月・１２カ月物国債入札 - All Day 日本：日銀金融政策決定会合・２日目 - 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0140 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が経済の現状と金融政策について講演（ジョージア州コロンバス） - 0850 日本：２月マネーストック（日銀） - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：２０年利付国債（３月債）の発行予定額等 - 1530 日本：黒田日銀総裁会見

1600 独：１月貿易収支（連邦統計庁） - 1830 英：１月鉱工業生産（国立統計局） - 1830 英：１月製造業生産（国立統計局） - 2030 米：２月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） - 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 2300 米：１月卸売在庫（商務省） - Wednesday, 12 March, 2014 Time Unknown タイ：中銀金融政策決定会合 - Time Unknown イタリア：国債入札 - 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0100 ソフトバンクの孫正義社長がワシントンで講演 - 「The Promise of Mobile Internet in Driving American Innovation, the Economy and Education」 0200 米：財務省3年債入札 - 0850 日本：１月第３次産業活動指数（経済産業省） - 0850 日本：1─3月法人企業景気予測調査 - 0850 日本：２月企業物価（日銀） - 1000 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 - 1000 春闘集中回答日・戦術委員会記者会見

1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：流動性供給入札 - 1245 日本：流動性供給入札結果 - 1400 日本 ３月日銀金融経済月報 - ３月日銀金融経済月報 1400 日本：２月消費動向調査（内閣府） - 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 - 1830 英：１月貿易収支（国立統計局） - 1900 ユーロ圏：１月鉱工業生産（統計局） - 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 13 March, 2014 Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 - Time Unknown 韓国：中銀金融政策決定会合 - Time Unknown イタリア：中・長期国債入札 - Time Unknown 中国：全国人民代表大会（全人代）閉幕 - Time Unknown 米：上院銀行委員会がフィッシャーＦＲＢ副議長候補の指名公聴会 - 理事候補のブレイナード氏とパウエル氏も対象 0200 米：財務省10年債入札 - 0300 米：２月財政収支（財務省） - 0500 ニュージーランド：中銀金融政策決定会合 - 現地時間では３月１３日 0850 日本：1月機械受注（内閣府） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 0930 豪：2月雇用統計（連邦統計局） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1100 ＮＥＣ、パブリック事業説明会 - 出席者：ＮＥＣ執行役員常務 西村知典 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1430 中国：2月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局）. - 1530 日本：2月投信概況 - 1600 独：２月卸売物価指数（連邦統計庁） - １３日から１８日の間に発表予定 1645 仏：２月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - 2130 米：2月輸出入物価（労働省） - 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 2130 米：２月小売売上高（商務省） - 2300 米：１月企業在庫（商務省） - Friday, 14 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0000 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 - 0200 米：財務省30年債入札 - 0200 ドラギＥＣＢ総裁がシュンペーター賞の授賞式で講演（ウィーン） - 0850 日本 日銀２月会合議事要旨 - 日銀２月会合議事要旨 1030 日本：５年利付国債の入札発行 - 1245 日本：５年利付国債の入札結果 - 1330 日本：1月鉱工業生産確報（経産省）） - 1515 日本：５年利付国債の第II非価格競争入札結果 - 1600 独：２月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） - 2130 米：2月卸売物価指数（労働省） - 2255 米：3月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - Saturday, 15 March, 2014 1045 米：フィッシャーＦＲＢ副議長候補が講演（スタンフォード） - Stanford Institute for Economic Policy Research (SIEPR) のEconomic Summit 2014で Monday, 17 March, 2014 All Day インド： - 休場 0850 日本：8月経常収支（財務省） - 2130 米：3月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - 2200 米：1月対米証券投資（財務省） - 2215 米：2月鉱工業生産（ＦＲＢ） - 2215 米：2月設備稼働率（ＦＲＢ） - 2300 米：3月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） - Tuesday, 18 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（１９日まで） - 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 1900 独：3月景気期待指数（ＺＥＷ） - 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2130 米：2月消費者物価指数（労働省） - 2130 米：2月住宅着工件数（商務省） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 19 March, 2014 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0830 日本：３月ロイター短観 - 0850 日本：２月貿易統計（財務省） - 0930 豪：第・４四半期豪賃金コスト指数（連邦統計局） - 1400 日本：国際通貨研究所主催・国際金融シンポジウム - 黒田日銀総裁出席。全編英語。随時解禁。シンポジウム終了後にスピーチ原稿を日銀ＨＰに掲載（邦訳あり）。 1500 ジャパンディスプレイ 大塚社長上場会見 - 東証で会見。 1830 英：3月中銀金融政策委員会の議事録 - 1830 英：11-1月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2130 米・第4・四半期経常収支（米商務省） - Thursday, 20 March, 2014 Time Unknown 日本：2月外国投信概況 - Time Unknown 米：ＦＲＢが銀行の年次ストレステストの結果発表 - 0300 米：連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） - 0330 米：ＦＲＢ議長の会見 - 0700 日本：３月ロイター企業調査 - 1600 独：2月生産者物価指数（連邦統計庁） - 1615 日本：黒田日銀総裁講演（帝国ホテル３Ｆ、富士の間） - 随時解禁。講演原稿は終了後に日銀ＨＰに掲載。日本商工会議所主催。テーマは「最近の金融経済情勢と金融政策運営」。 1730 スイス：金融政策発表 - 1830 英：2月小売売上高（国立統計局） - 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 2300 米：2月中古住宅販売（全米リアルター協会） - 2300 米：3月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - 2300 米：2月景気先行指数（コンファレンス・ボード） - Friday, 21 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day 米：ＦＲＢ主催の会合「International Research Forum on Monetary Policy (IRFMP) 」（２２日まで、ワシントン） - 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0000 米：財務省2年・2年変動利付・5年・7年債入札条件 - Saturday, 22 March, 2014 All Day 米：ＦＲＢ主催の会合「International Research Forum on Monetary Policy (IRFMP) 」（２２日まで、ワシントン） - Monday, 24 March, 2014 1400 日本：岩田日銀副総裁講演（北九州市） - 1758 ユーロ圏：3月製造業ＰＭＩ速報値 - 1758 ユーロ圏：3月サービス部門ＰＭＩ速報値 - 1758 ユーロ圏：3月総合ＰＭＩ速報値 - 2130 米：2月シカゴ連銀全米活動指数 - 2158 米：3月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） - Tuesday, 25 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 1800 独：3月ＩＦＯ業況指数 - 1830 英：2月消費者物価指数（国立統計局） - 1830 英：2月生産者物価指数（国立統計局） - 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2130 米：２月個人所得・消費支出（商務省） - 2130 米：2月個人所得・消費支出（商務省） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 2200 米：1月住宅価格指数（連邦住宅金融局） - 2200 米：1月Ｓ＆Ｐケース・シラー住宅価格指数 - 2300 米：2月新築１戸建て住宅販売（商務省） - 2300 米：3月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） - Wednesday, 26 March, 2014 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0200 米：財務省2年債入札 - 0800 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演（ニューヨーク） - 1600 独：4月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） - 1600 独：2月小売売上高（連邦統計庁） - ２６日から３１日の間に発表 1830 英：第4・四半期経常収支（国立統計局） - 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2130 米：2月耐久財受注（商務省） - 2200 米：3月サービスＰＭＩ速報値（マークイット） - 2230 米：第4・四半期ＧＤＰ確報値（商務省） - Thursday, 27 March, 2014 Time Unknown フィリピン：中銀金融政策決定会合 - Time Unknown 米：１月住宅着工許可件数改定値（商務省） - 0200 米：財務省2年変動利付債入札 - 0200 米：財務省5年債入札 - 2130 米：第4・四半期ＧＤＰ確報値（商務省） - 2130 米：第４・四半期企業利益（商務省） - 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 2300 米：2月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） - Friday, 28 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：財務省３カ月・６カ月物・５２週ＴＢ週間定例入札条件 - 0200 米：財務省7年債入札 - 0830 日本：２月完全失業率 - 0830 日本：２月有効求人倍率 - 0830 日本：２月全世帯消費支出 - 0850 日本：２月商業販売統計経産省） 1030 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が経済ｊ状況と金融政策について講演（香港） - 1645 仏：2月消費支出（ＩＮＳＥＥ） - 1645 仏：第4・四半期ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） - 2200 独：3月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） - 2255 米：3月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - Monday, 31 March, 2014 All Day インドネシア： - 休場 0850 日本：２月鉱工業生産速報（経産省）） 1230 日本：３月国際投資戦略調査 - 1230 日本：3月国際投資戦略調査 - 1400 日本：２月住宅着工戸数（国交省） （予測中央値：前年比+15.0％） - 2245 米：3月シカゴ地区購買部協会景気指数 - Tuesday, 01 April, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 1030 日本：２月毎月勤労統計（厚労省） - 2300 米：3月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） - 2300 米：２月建設支出（商務省） - Wednesday, 02 April, 2014 1500 日本：ファーストリテイリング ３月ユニクロ既存店売上高速報 - 2115 米：3月全米雇用報告（ＡＤＰ） - Thursday, 03 April, 2014 2030 米：3月米企業人員削減数（チャレンジャー社） - 2045 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） - 2130 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 - 2130 米：2月貿易収支（商務省） - 2300 米：3月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） -