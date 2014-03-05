6日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース、財務省) - 1000 社会保障審議会年金部会年金財政における経済前提と積立金運用のあり方に関する専門委 員会 - 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） - 1020 国庫短期証券の入札予定額等（財務省） - 1030 ３０年利付国債の入札発行（財務省） - 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） - 1245 ３０年利付国債の入札結果（財務省） - 1515 ３０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） - ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ ５日（水） 英：中銀金融政策委員会 - （６日まで） Time Unknown マレーシア：中銀金融政策決定会合 - （６日まで） Time Unknown 中国：全国人民代表大会（全人代）開催 - １３日まで Time Unknown 米：バーナンキ前ＦＲＢ議長が講演（南ア・ヨハネスブルク） - 0858 ユーロ圏：2月サービス部門ＰＭＩ改定値 - 0858 ユーロ圏：2月総合ＰＭＩ改定値 - 1000 ユーロ圏：第4・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局） - 1000 ユーロ圏：１月小売売上高（統計局） - 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1315 米：2月全米雇用報告（ＡＤＰ） - 1358 米：2月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） - 1400 カナダ：中銀政策金利発表 - 1500 米：2月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） - 1900 米：地区連銀経済報告 - ６日（木） Time Unknown 米：2月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） - Time Unknown スペイン：国債入札 - 0000 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演（メキシコシティー） - 0030 豪：1月小売売上高（連邦統計局） - 0030 豪：1月貿易収支（連邦統計局） - 0130 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が講演（シアトル） - 0630 仏：第4・四半期失業率（ＩＮＳＥＥ） - 1000 マレーシア：中銀政策金利発表 - 1100 独：1月鉱工業受注（経済技術省） - 1200 英：中銀金融政策委員会（金利発表） - 1230 米：第4・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省） - 1230 米：2月米企業人員削減数（チャレンジャー社） - 1245 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） - 1315 米：ダドリー・ニューヨーク連銀総裁が討論会に参加（ニューヨーク） - ＷＳＪ紙とダ ウジョーンズが主催 1330 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 - 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - 1430 米：ルー財務長官が下院歳入委員会で２０１５年度予算教書について証言 - 1500 米：1月製造業新規受注（商務省） - 1500 米：1月耐久財受注改定値（商務省） - 1600 米：財務省3・10・30年債入札条件 - 1600 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 1800 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ロンドン） - "Perspectives o n the Economy and Monetary Policy" 2230 豪：スティーブンス中銀総裁が議会証言 - 現地時間は７日 2300 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が経済見通しについて講義（ワシントン） - ジョージタウン大学にて