UPDATE 1-米金融・債券市場＝様子見気分強まり小動き、ＦＲＢは寒波が指標に影響と指摘

(内容を追加します) [ニューヨーク 5日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 99*19.00=3.6473% 前営業日終盤 99*18.00=3.6491% 10年債 米東部時間17時05分 100*12.50=2.7049% 前営業日終盤 100*13.50=2.7013% 5年債 米東部時間17時05分 99*25.75=1.5408% 前営業日終盤 99*26.00=1.5392% 2年債 米東部時間17時05分 99*26.75=0.3331% 前営業日終盤 99*26.75=0.3330% 5日の米金融・債券市場では、国債価格がほぼ変わらず。一連のさえない経済指標が 異例の寒波の影響を受けており、経済状況の全容把握は困難として、投資家の間で様子見 気分が強まった。 ウクライナ情勢の落ち着きも背景にある。 取引終盤、10年債 は2/32安、利回りは2.698%。前日引けは 2.69%だった。 30年債 は3/32安、利回りは3.641%。 欧州連合(EU)がウクライナに対し、向こう数年間にわたり110億ユーロ(15 0億ドル)の金融支援を提供する用意があるとし、米国が10億ドルの融資保証の提供を 提示する中、米債利回りは安定的に推移した。 ペイデン&ライジェルのジェイムズ・サーニ氏は、前日の売りを受け、値を戻そうと する動きが出たと指摘した。 米連邦準備理事会(FRB)は同日発表した地区連銀経済報告(ベージュブック)で 、米国の大部分の地域を見舞った寒波の影響で、一部地区の経済成長が鈍化、もしくは縮 小したとの認識を示し、最近発表されている経済指標が、悪天候の影響から弱含んでいる との見方を支えた。 朝方発表された2月のADP全米雇用報告の民間部門の雇用者数が予想を下回る伸び にとどまり、2月のISM非製造業総合指数が2010年2月以来の低水準になったこと についても、市場参加者は悪天候が影響したとし、米経済状況の全容を見極めるため、今 後発表される指標を待つとしている。 TDセキュリティーズの金利ストラテジスト、ジェナディ・ゴールドバーグ氏は「単 なるリスクオフ取引ではなく、市場の焦点は再び ファンダメンタルズに戻りつつある」 と指摘した。 ADP全米雇用報告の発表後、国債利回りは一時低下する場面もあった。同報告は、 米雇用統計の先行指標として注目されている。2月の雇用統計は7日発表される。 Tボンド先物3月限 は1/32安の133─29/32。 Tノート先物3月限 は0.5/32高の125─30/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.25 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 13.75 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 9.00 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 10.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -3.00 (-1.00)