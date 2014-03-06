＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ３月６日―３月１３日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ６日（木） Time Unknown 米：2月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） - 1100 独：1月鉱工業受注（経済技術省） - （前月比、％） 0.7 -0.5 1230 米：第4・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省） - （労働生産性／前期比、年率％） 2.5 3.2 （単位労働コスト／前期比、年率％） -0.9 -1.6 （速報値） 1230 米：2月米企業人員削減数（チャレンジャー社） - （１０００人） N/A 45.107 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - （３／１までの週、１０００件） 338 348 1500 米：1月製造業新規受注（商務省） - （前月比、％） -0.4 -1.5 1500 米：1月耐久財受注改定値（商務省） - （耐久財受注／前月比、％） N/A -1.0 （速報値） ７日（金） 0700 独：1月卸売物価指数（連邦統計庁） - （前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A -1.8 0745 仏：1月貿易収支（税関） - （１０億ユーロ） N/A -5.2 1100 独：1月鉱工業生産（経済技術省） - （前月比、％） N/A -0.6 1330 米：2月雇用統計（労働省） - （非農業部門雇用者数増減、１０００人） 150 113 （民間部門雇用者数増減、１０００人） 154 142 （失業率、％） 6.6 6.6 1330 米：1月貿易収支（商務省） - （１０億ドル） -39.0 -38.7 2000 米：1月米消費者信用残高（ＦＲＢ） - （前月比増、１０億ドル） 14.00 18.76 ８日（土） 中国：2月貿易統計 輸出（前年比、％） 6.8 10.6 輸入（前年比、％） 8.0 10.0 貿易収支（10億ドル） 14.50 31.86 ９日（日） 0130 中国：2月ＣＰＩ（国家統計局） （前年比、％） 2.0 2.5 （前月比、％） N/A 1.0 中国：2月ＰＰＩ（国家統計局） （前年比、％） -1.9 -1.6 １０日（月）─１５日（土）の間に発表 中国：2月マネーサプライＭ２伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 13.2 13.2 中国：2月新規融資（中国人民銀行） （１０億元） 716 1300 中国：2月融資伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 14.3 14.3 １０日（月） 0745 仏：1月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） - （前月比、％） N/A -0.3 １１日（火） 0700 独：１月貿易収支（連邦統計庁） - （億ユーロ） N/A 185 0930 英：１月鉱工業生産（国立統計局） - （前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 1.8 0930 英：１月製造業生産（国立統計局） - （前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A 1.5 1130 米：２月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） - （指数） N/A 94.10 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1400 米：１月卸売在庫（商務省） - （前月比、％） N/A 0.3 １２日（水） 0930 英：１月貿易収支（国立統計局） - （１０億ポンド） N/A -7.72 1000 ユーロ圏：１月鉱工業生産（統計局） - （前月比、％） N/A -0.7 （前年比、％） N/A 0.5 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1800 米：２月財政収支（財務省） - （１０億ドル） N/A -10.4 １３日（木） 0030 豪：2月雇用統計（連邦統計局） - 就業者数増減（前月比、万人） N/A -0.37 失業率（％） N/A 6.0 0530 中国：1─2月固定資産投資（国家統計局） （年初来前年比、％） 19.4 19.6 （2013年1─12月） 中国：2月鉱工業生産（国家統計局） （前年比、％） 9.5 9.7 （12月） 中国：2月小売売上高 - （前年比、％） 13.5 13.6 （12月） 0700 独：２月卸売物価指数（連邦統計庁） - １３日から１８日の間に発表予定 0745 仏：２月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - （ＥＵ基準、前月比、％） N/A -0.6 （ＥＵ基準、前年比、％） N/A 0.8 1230 米：2月輸出入物価（労働省） - （輸入物価／前月比、％） 0.3 0.1 （輸出物価／前月比、％） N/A 0.2 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） - （３／８までの週、１０００件） N/A N/A 1230 米：２月小売売上高（商務省） - （前月比、％） 0.2 -0.4 （自動車除く／前月比、％） 0.1 0.0 1400 米：１月企業在庫（商務省） - （前月比、％） 0.3 0.5 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━