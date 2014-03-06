中国・香港株式市場・前場＝上海は小幅続落、香港反発　中国の不動産株上昇

［香港 ６日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 前場終値 2051.054 2.030安 505.7億元（上海Ａ株） 寄り付き 2050.032 3.052安 前営業日終値 2053.084 18.389安 914.5億元（上海Ａ株） ハンセン指数 前場終値 22688.30 108.52高 357.3億香港ドル 寄り付き 22588.77 8.99高 前営業日終値 22579.78 77.85安 649.6億香港ドル 中国株式市場は小幅続落で前場を終えた。序盤は１週間ぶり安値に下落したが、その 後に持ち直した。中国本土で住宅価格の下落を食い止めるための措置が講じられるとの見 方が広がり、不動産株が上昇。香港市場は反発で前場を終えた。 １３日までは全国人民代表大会（全人代、国会に相当）の中で発せられる当局者発言 が市場に影響を及ぼす見込み。例えば、６日午前には財政相発言をきっかけに、２０１４ 年の成長率が目標の７．５％を下回ることが容認されるとした見方が強まった。 前場終値は上海総合指数 が２．０３０ポイント（０．１０％）安の２０５１ ．０５４。 大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数 は０．８３４ポイント （０．０４％）安の２１６３．１４２。 ハンセン指数 は１０８．５２ポイント（０．４８％）高の２万２６８８．３０ 。 ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数） は４６．９９ポイント（０．４９％） 高の９７０８．９８。 中国の不動産開発業者が上昇。今後１０年の価格安定を視野に、小規模都市での不動 産価格下落に備え始めるべきとした中国人民銀行（中央銀行）顧問の陳雨露氏の発言をチ ャイナ・ビジネス・ニュースが伝えたことが材料。 万科企業 は深センで４．７％上昇したほか、保利房地産 は上 海で２．６％高。上海市場の不動産株指数 は１．２％上昇した。