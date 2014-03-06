〔表〕ＥＣＢ経済見通し（インフレ・ＧＤＰ）

［フランクフルト ６日 ロイター］ - ６日発表された欧州中央銀行（ＥＣＢ）スタッフによる経済 見通しは以下の通り。 （カッコ内は１２月時点での見通し。単位は年平均％） 2014 2015 2016 ＥＵ基準ＣＰＩ（ＨＩＣＰ）0.7─1.3 (0.6─1.6) 0.6─2.0 (0.5─2.1) 0.7─ 2.3 食品・エネルギー除く 1.2 (1.3) 1.5 (1.4) 1.7 実質ＧＤＰ 0.8─1.6 (0.4─1.8) 0.4─2.6 (0.4─2.6) 0.7─2.9 民間消費 0.7 (0.7) 1.2 (1.2) 1.4 政府消費 0.4 (0.3) 0.4 (0.4) 0.7 総固定資本形成 2.1 (1.6) 2.7 (2.8) 3.7 輸出（モノ・サービス） 3.6 (3.7) 4.7 (4.8) 5.1 輸入（モノ・サービス） 3.5 (3.5) 4.7 (4.7) 5.2 ＜予測の前提＞（２月１２日までの市場価格動向に基づく） ＊ＥＵＲＩＢＯＲ３カ月物金利<0#FEI:>平均は、２０１４年が０．３％、１５年が０．４％、１６年が ０．８％。前回は１４年が０．３％、１５年が０．５％。 ＊１０年物ユーロ圏政府債 名目利回りは、１４年が２．８％、１５年が３．２％、１６年 が３．６％。前回は１４年が３．１％、１５年が３．６％。 ＊為替レートは、ユーロ／ドル が１４年、１５年、１６年が１．３６ドル。前回は１４年、１５ 年が１．３４ドル。ユーロの実効為替レート は、１４年が１．６％上昇、１５年と１６年が 変わらず。前回は１４年が０．８％上昇、１５年は変わらず。 ＊原油平均価格 は、１４年が１０５．８ドル、１５年が１０１．１ドル、１６年が９６．９ド ル。前回は１４年が１０３．９ドル、１５年が９９．２ドル。 ＊非エネルギー商品価格の平均年間変化率（米ドル建て）は、１４年が２．５％下落、１５年が３．１ ％上昇、１６年が４．８％上昇。前回は１４年が２．６％下落、１５年が３．７％上昇。