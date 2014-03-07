再送-10日の国内・海外経済指標と行事予定

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(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 東証１部指定 ＡＧＳ 東証２部から All Day 日銀金融政策決定会合・１日目 - 0850 10─12月期ＧＤＰ2次速報（内閣府） （予測中央値：前期比0.3％、年率1.0％ ） - 0850 １月経常収支 JPCURT=ECI JPCURA=ECI（予測：1兆4109億円の赤字） 0850 ２月貸出・預金動向（日銀） - 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(２月中:指定報告機関ベース、財務省) - 1330 ２月全国企業倒産（商工リサーチ） - 1400 ２月景気ウォッチャー調査（内閣府） - 1530 経団連会長会見 - ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ ７日（金） 0700 独：１月卸売物価指数（連邦統計庁） - 0745 仏：1月貿易収支（税関） - 1100 独：1月鉱工業生産（経済技術省） - 1330 米：２月雇用統計（労働省） - 1330 米：1月貿易収支（商務省） - 1700 米：ダドリー・ニューヨーク連銀総裁が講演（ニューヨーク） - 経済と地方の状況につ いて 1730 米：バーナンキ前ＦＲＢ議長が講演（ヒューストン） - 2000 米：1月米消費者信用残高（ＦＲＢ） - ８日（土） 中国：２月貿易統計 - ９日（日） 米国・カナダ夏時間に移行 - 北朝鮮：最高人民会議代議員選挙 - 0130 中国：２月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） - １０日（月） 中国：２月マネーサプライＭ２、人民元建て新規融資（中国人民銀行） [CNN YL=ECI] - １０日から１５日までの間に発表 ユーロ圏：財務相会合（ブリュッセル） - 0745 仏：１月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） - 0945 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁がパネル討論に参加（パリ） - テーマ 「Central Bankers」 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1640 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が経済の現状と金融政策について講演（ジョージア州 コロンバス） -
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