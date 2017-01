再送-指標予測＝10─12月期実質ＧＤＰ2次速報は年率＋1.0％、一段の減速予想も

(以下の記事は7日に配信しました) [東京 7日 ロイター] - ロイターがまとめた民間調査機関の予測では、内閣府 が10日発表する2013年10─12月期実質国内総生産(GDP)2次速報の予測中 央値は前期比プラス0.3%、年率1.0%だった。 内閣府が2月17日に発表した1次速報は前期比プラス0.3%、年率1.0%だっ た。市場参加者による2次速報の予測はこれに沿った格好となった。一部では「実質GD P成長率は前期比0.2%(年率0.8%)と、一段と減速感が強まる結果となるだろう 」(農中総研)との指摘もある。 前期比 前期比 民間 年率 設備投資 Median 1.0 0.3 0.8 Highest 1.7 0.4 1.5 Lowest 0.7 0.2 0.4 Barclays Secur 1.2 0.3 0.5 ities Japan (B RI) BNP Paribas (B 0.7 0.2 0.7 P9) BofAML (BA1) 1.2 0.3 0.5 CA-CIB (IN1) 0.7 0.2 Citi (CT0) 1.7 0.4 1.4 Dai-ichi Life 1.2 0.3 0.8 Research (DI2) Daiwa Institut 1.2 0.3 1.5 e of Research (DA1) Daiwa SB Inves 1.1 0.3 0.7 tments (DA2) Goldman Sachs 1.0 0.3 (GS8) Informa Global 1.0 0.3 0.7 Markets (IN0) ITOCHU Economi 1.2 0.3 1.0 c Research Ins titute (IC2) Japan Research 0.7 0.2 1.1 Institute (JR 1) JPMorgan Chase 0.7 0.2 0.7 (JM1) Meiji Yasuda L 1.0 0.3 0.8 ife Insurance (MY1) Mitsubishi Res 1.6 0.4 0.8 earch Institut e (Y31) Mitsubishi UFJ 1.2 0.3 1.1 Morgan Stanle y Securities ( MU2) Mitsubishi UFJ 0.9 0.2 0.8 Research & Co nsulting (Y33) Mizuho Researc 1.1 0.3 0.9 h Institute (M RI) Mizuho Sec. (F 0.9 0.2 0.8 J1) Monex (MO1) 1.0 0.3 1.3 Morgan Stanley 0.7 0.2 0.7 MUFG Securiti es (MG2) NLI Research ( 0.9 0.2 0.9 NL2) Nomura (NB1) 0.9 0.2 0.4 Norinchukin Re 0.8 0.2 0.7 search (NR1) RBS (RB1) 1.3 0.4 0.5 Shinkin Centra 1.0 0.3 0.8 l Bank Researc h (SC2) SMBC Nikko Sec 0.9 0.2 0.7 . (SN4) Sumitomo Mitsu 1.0 0.3 0.6 i Asset Manage ment (Z07) UBS (UB1) 1.1 0.3 0.4