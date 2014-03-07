中国・香港株式市場・大引け＝上海は小動き、金融株や不動産株は軟調

［香港 ７日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 大引け 2057.908 1.670安 892.2億元（上海Ａ株） 高値 2079.490 安値 2050.470 前場終値 2059.910 0.332高 497.2億元（上海Ａ株） 寄り付き 2058.375 1.203安 前営業日終値 2059.578 6.494高 923.8億元（上海Ａ株） ハンセン指数 前場終値 22661.25 41.72安 349.5億香港ドル 寄り付き 22728.53 25.56高 前営業日終値 22702.97 123.19高 705.1億香港ドル ７日の中国株式市場は小動き。太陽光関連メーカー、上海超日太陽能科技<002506.SZ >がこの日、中国の債券市場で初のデフォルト（債務不履行）となる見通しが高まったこ とを受け、金融株や不動産株には売りがみられた。 上海総合指数 は１．６７０ポイント（０．０８％）安の２０５７．９０８。 週間では０．１％高となった。 大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数 は５．２７６ポイント （０．２４％）安の２１６８．３５８で引けた。週間では０．５％の下落だった。 中国石油化工（シノペック） は上海で２．５％上昇。同社会長は中央テ レビ局（ＣＣＴＶ）で、石油小売り事業の株式売却には海外の民間投資家も含まれる可能 性があると述べた。