米金融・債券市場＝10年債利回りが6週間ぶり高水準、底堅い雇用統計受け

[ニューヨーク 7日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 98*07.00=3.7241% 前営業日終盤 98*25.50=3.6916% 10年債 米東部時間17時05分 99*21.00=2.7897% 前営業日終盤 100*03.50=2.7373% 5年債 米東部時間17時05分 99*11.00=1.6379% 前営業日終盤 99*21.25=1.5704% 2年債 米東部時間15時40分 99*24.25=0.3733% 前営業日終盤 99*26.00=0.3451% 7日の米金融・債券市場では、指標10年国債利回りが6週間ぶりの高水準をつけた 。朝方発表された2月の米雇用統計が市場予想を上回る底堅い内容となったことを受けた 動き。 2月の非農業部門雇用者数は前月比17万5000人増と、厳しい冷え込みにもかか わらず前月から加速し、市場予想の14万9000人増をも上回った。米経済が急減速す るとの懸念が和らぐとともに、米連邦準備理事会(FRB)の緩和縮小継続を後押しする とみられている。 10年債 利回りは一時2.82%と、雇用統計発表前の2.73%から 上昇し、1月23日以来の高水準に達した。 30年債 利回りも3.745%と、同統計発表前の3.68%から上昇 した。 フランクリン・テンプルトンのマイケル・マテラッソ氏は「予想を上回ったほか、こ こ数カ月のさえない内容が続かなかったことに意味がある」と述べた。 同氏はまた、経済指標の振れが目先継続する公算が大きいとしつつも、景気は下期に 加速し、10年債利回りは第4・四半期までに3.50%付近まで上昇する可能性が高い との見通しを示した。 この日の利回り上昇は、投資家が現在の水準で債券に買いを入れることに消極的とな っていることを反映しているとも受け取られた。多くの市場参加者の間では、債券利回り がウクライナ情勢などによって押し下げられており、米経済見通しを十分に反映していな いとの見方が根強い。 また、雇用統計で、時間当たり賃金が0.4%増と、8カ月ぶりの伸びを示したこと を受け、短期インフレ期待が高まった。 5年物のインフレ指数連動債(TIPS) と国債 の利回 り格差は前日終盤から3ベーシスポイント(bp)拡大し、2.01%となった。トレー ドウェブのデータによると、昨年5月15日以来の大きさとなる。 来週11─13日に実施される総額640億ドルの3年、10年、30年債入札を控 えていることも圧迫材料になったとみられる。 Tボンド先物3月限 は19/32安の132─22/32。 Tノート先物3月限 は15/32安の125─4.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 13.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 9.00 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 10.25 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -3.25 (-0.50)