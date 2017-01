〔表〕2月の中国貿易統計、主要貿易相手別の内訳

[北京 8日 ロイター] - 中国税関当局が発表した貿易統計の主要貿易相手別の内訳は以下の通り 。 (単位:10億ドル、%は前年比増加率) <対日> Feb Jan Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan Exp($b) 8.7 15.0 13.5 14.0 13.5 14.1 12.1 12.4 11.6 11.7 12.6 12.2 9.7 13.0 Imp($b) 11.1 12.7 15.0 14.1 13.4 15.0 14.1 14.7 12.7 13.0 14.5 13.7 10.2 12.1 Balance -2.5 2.3 -1.5 -0.9 0.1 -0.9 -2.0 -2.3 -1.1 -1.3 -1.9 -1.5 -0.4 0.9 Exp pct -11.0 16.0 5.5 2.9 5.6 1.3 -2.2 -2.0 -5.1 -5.7 -1.2 -10.0 -6.5 5.7 Imp pct 9.2 5.1 8.2 2.3 -3.6 -7.7 -9.0 -9.6 -16.3 -13.7 -3.3 -18.5 -36.0 15.5 <対米> Feb Jan Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan Exp($b) 19.9 33.7 33.3 35.5 33.7 33.1 32.9 31.7 29.3 31.3 28.1 26.8 22.4 30.5 Imp($b) 12.9 15.2 15.5 13.0 10.8 12.3 12.5 12.6 11.8 11.9 13.5 15.7 9.7 13.3 Balance 7.0 18.5 17.8 22.4 22.9 20.8 20.3 19.1 17.5 19.4 14.7 11.1 12.7 17.2 Exp pct -11.3 10.7 3.0 17.7 8.1 4.2 6.1 5.3 -5.4 -1.6 -0.1 -6.5 15.7 14.5 Imp pct 33.4 14.8 13.4 5.1 13.8 14.9 18.3 23.8 14.7 -1.5 19.5 30.3 -14.1 49.7 <対欧州連合(EU)> Feb Jan Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan Exp($b) 19.3 35.4 33.0 30.1 29.8 27.9 30.6 30.2 27.5 27.3 25.9 23.7 22.6 29.7 Imp($b) 15.2 20.3 20.1 19.8 17.7 19.2 20.5 20.1 17.3 19.0 17.9 18.4 12.6 17.4 Balance 4.1 15.1 12.9 10.3 12.0 8.7 10.1 10.1 10.2 8.4 8.0 5.3 10.0 12.3 Exp pct -14.4 19.2 3.9 18.4 12.7 -1.0 2.5 2.8 -8.3 -9.7 -6.4 -14.0 16.5 5.2 Imp pct 21.1 16.5 7.4 13.0 14.0 8.3 5.1 8.3 0.8 -5.2 11.6 -5.6 -29.2 20.7 <対東南アジア諸国連合(ASEAN)> Feb Jan Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan Exp($b) 11.7 23.8 24.1 22.5 21.3 20.1 20.8 20.6 19.6 20.8 21.6 18.8 13.8 20.1 Imp($b) 13.6 18.6 20.3 17.8 15.3 17.8 15.8 16.6 14.6 16.6 17.0 18.2 12.5 16.9 Balance -2.0 5.2 3.8 4.7 6.0 2.3 5.0 4.0 5.0 4.2 4.6 0.6 1.3 3.2 Exp pct -15.0 18.4 13.5 16.7 10.7 9.8 30.8 21.3 10.2 10.5 37.2 11.6 27.7 48.6 Imp pct 9.2 9.9 6.8 5.8 -2.8 0.4 -3.7 4.3 -10.6 -3.4 12.9 0.8 -17.7 36.5 <対韓国> Feb Jan Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan Exp($b) 5.7 9.4 7.0 8.1 7.7 7.7 8.8 6.5 7.9 8.0 7.7 7.5 5.8 8.5 Imp($b) 12.7 16.1 16.9 16.2 15.2 16.3 15.6 16.0 14.4 15.7 15.3 15.4 11.4 14.7 Balance -7.0 -6.7 -9.8 -8.1 -7.4 -8.6 -6.8 -9.6 -6.5 -7.7 -7.5 -7.9 -5.6 -6.1 Exp pct -1.1 9.6 -1.5 16.7 6.1 -4.0 19.8 -5.9 6.7 0.6 7.2 -2.8 -11.4 15.8 Imp pct 11.2 9.4 4.4 1.1 2.1 0.8 12.0 17.4 10.4 13.4 24.1 9.4 -12.9 27.9 <対台湾> Feb Jan Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan Exp($b) 2.1 3.5 3.5 3.5 3.2 3.1 3.1 3.2 3.1 3.9 4.3 4.4 2.2 3.2 Imp($b) 9.1 12.0 13.1 12.9 11.9 12.9 12.4 13.3 11.0 12.3 15.0 18.0 10.1 13.6 Balance -7.0 -8.5 -9.6 -9.4 -8.7 -9.7 -9.3 -10.0 -7.9 -8.5 -10.8 -13.6 -8.0 -10.4 Exp pct -3.3 11.0 -17.4 -4.6 0.1 -8.6 10.7 8.7 -2.2 26.7 49.2 44.9 -4.0 52.6 Imp pct -10.3 -11.6 3.0 1.7 5.3 -2.5 0.6 16.6 6.7 13.9 55.7 66.6 10.4 74.8 <対オーストラリア> Feb Jan Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan Exp($b) 1.9 3.6 3.1 3.7 3.7 3.4 3.4 3.4 2.8 3.1 2.9 2.6 2.3 3.1 Imp($b) 7.2 10.5 9.3 9.4 8.6 8.7 8.0 8.6 7.5 8.5 8.5 8.2 6.1 7.1 Balance -5.3 -6.9 -6.1 -5.7 -4.9 -5.3 -4.6 -5.1 -4.7 -5.4 -5.6 -5.6 -3.7 -4.0 Exp pct -20.1 13.4 -1.2 -4.1 0.9 -4.5 7.3 6.1 -10.9 -2.2 -2.8 -11.7 28.0 1.0 Imp pct 19.1 46.8 18.9 25.4 56.2 27.6 4.9 24.6 11.9 4.4 11.1 18.4 -8.7 12.9