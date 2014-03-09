〔今週の主要材料〕海外市場

Markets |
［東京 １０日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【３月１０日―１４日の海外経済指標】 予想 前回 １０日（月）─１５日（土）の間に発表 中国：2月マネーサプライＭ２伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 13.2 13.2 中国：2月新規融資（中国人民銀行） （１０億元） 716 1300 中国：2月融資伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 14.3 14.3 １０日（月） 0745 仏：1月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） - （前月比、％） 0.2 -0.3 １１日（火） 0700 独：１月貿易収支（連邦統計庁） - （億ユーロ） 177 185 0930 英：１月鉱工業生産（国立統計局） - （前月比、％） 0.2 0.4 （前年比、％） 3.0 1.8 0930 英：１月製造業生産（国立統計局） - （前月比、％） 0.3 0.3 （前年比、％） 3.3 1.5 1130 米：２月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） - （指数） N/A 94.10 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1400 米：１月卸売在庫（商務省） - （前月比、％） 0.4 0.3 １２日（水） 0930 英：１月貿易収支（国立統計局） - （１０億ポンド） -8.60 -7.72 1000 ユーロ圏：１月鉱工業生産（統計局） - （前月比、％） 0.5 -0.7 （前年比、％） 1.9 0.5 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1800 米：２月財政収支（財務省） - （１０億ドル） -220.0 -10.4 １３日（木） 0030 豪：2月雇用統計（連邦統計局） - 就業者数増減（前月比、万人） 1.8 -0.37 失業率（％） 6.0 6.0 0530 中国：1─2月固定資産投資（国家統計局） （年初来前年比、％） 19.4 19.6 （2013年1─12月） 中国：2月鉱工業生産（国家統計局） （前年比、％） 9.5 9.7 （12月） 中国：2月小売売上高 - （前年比、％） 13.5 13.6 （12月） 0700 独：２月卸売物価指数（連邦統計庁） - １３日から１８日の間に発表予定 0745 仏：２月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - （ＥＵ基準、前月比、％） 0.5 -0.6 （ＥＵ基準、前年比、％） 1.0 0.8 1230 米：2月輸出入物価（労働省） - （輸入物価／前月比、％） 0.4 0.1 （輸出物価／前月比、％） N/A 0.2 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） - （３／８までの週、１０００件） 330 323 1230 米：２月小売売上高（商務省） - （前月比、％） 0.2 -0.4 （自動車除く／前月比、％） 0.2 0.0 1400 米：１月企業在庫（商務省） - （前月比、％） 0.4 0.5 １４日（木） 0200 中国：2月対中国海外直接投資 （商務省） - 14日から19日の間に発表 0700 独：２月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） - （前月比、％） 0.5 0.5 （前年比、％） 1.2 1.2 ＥＵ基準（前月比、％） 0.5 0.5 （前年比、％） 1.0 1.0 （速報値） 1230 米：2月卸売物価指数（労働省） - （指数／前月比、％） 0.2 0.2 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.2 1355 米：3月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - （指数） 82.0 81.6 （2月確報） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１０日―１６日の海外行事予定】 Monday, 10 March, 2014 Time Unknown ユーロ圏：財務相会合（ブリュッセル） - 0945 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁がパネル討論に参加（パリ） - テーマ 「Central Bankers」 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1640 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が経済の現状と金融政策について講演（ジョージア州 コロンバス） - Tuesday, 11 March, 2014 Time Unknown ＥＵ財務相理事会 - Time Unknown スペイン：６カ月・１２カ月物国債入札 - 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1700 米：財務省3年債入札 - Wednesday, 12 March, 2014 Time Unknown タイ：中銀金融政策決定会合 - Time Unknown イタリア：国債入札 - 1700 米：財務省10年債入札 - 2000 ニュージーランド：中銀金融政策決定会合 - 現地時間では３月１３日 Thursday, 13 March, 2014 Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 - Time Unknown 韓国：中銀金融政策決定会合 - Time Unknown イタリア：中・長期国債入札 - Time Unknown 中国：全国人民代表大会（全人代）閉幕 - All Day 海外主要企業決算発表予定 - 13-Mar DE VOLKSWAGEN AG FINAL VOWG_p.DE 1400 米：上院銀行委員会がフィッシャーＦＲＢ副議長候補の指名公聴会 - 理事候補のブレイ ナード氏とパウエル氏も対象 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 1500 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 - 1700 米：財務省30年債入札 - 1700 ドラギＥＣＢ総裁がシュンペーター賞の授賞式で講演（ウィーン） - Saturday, 15 March, 2014 0145 米：フィッシャーＦＲＢ副議長候補が講演（スタンフォード） - Stanford Institute fo r Economic Policy Research (SIEPR) のEconomic Summit 2014で Sunday, 16 March, 2014 Time Unknown クリミア自治共和国でロシア編入の是非を問う住民投票 -
私たちの行動規範: トムソン・ロイター「信頼の原則」
- ロイターをフォローする
編集長のおすすめ
注目のキーワード
北朝鮮有事で円高は本当か
北朝鮮有事の際、リパトリ円高説を重視し、円を買って市場の初動に追随するのは上策ではないとシティグループ証券の高島修氏は分析。 記事の全文
有事の際、日銀にできること
万一の朝鮮半島有事の際、日銀は金融市場だけでなく国民の不安心理を抑制することにも貢献できると野村総研の井上哲也氏は指摘。 記事の全文