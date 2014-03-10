UPDATE 2-〔今週の主要材料〕海外市場

(イベントを追加しました。) ［東京 １０日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【３月１０日―１４日の海外経済指標】 予想 前回 １０日（月）─１５日（土）の間に発表 中国：2月マネーサプライＭ２伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 13.2 13.2 中国：2月新規融資（中国人民銀行） （１０億元） 716 1300 中国：2月融資伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 14.3 14.3 １０日（月） 0745 仏：1月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） - （前月比、％） 0.2 -0.3 １１─１２日 1月のＯＥＣＤ景気先行指数 １１日（火） 0700 独：１月貿易収支（連邦統計庁） - （億ユーロ） 177 185 0930 英：１月鉱工業生産（国立統計局） - （前月比、％） 0.2 0.4 （前年比、％） 3.0 1.8 0930 英：１月製造業生産（国立統計局） - （前月比、％） 0.3 0.3 （前年比、％） 3.3 1.5 1130 米：２月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） - （指数） N/A 94.10 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1400 米：１月卸売在庫（商務省） - （前月比、％） 0.4 0.3 １２日（水） 0930 英：１月貿易収支（国立統計局） - （１０億ポンド） -8.60 -7.72 1000 ユーロ圏：１月鉱工業生産（統計局） - （前月比、％） 0.5 -0.7 （前年比、％） 1.9 0.5 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1800 米：２月財政収支（財務省） - （１０億ドル） -220.0 -10.4 １３日（木） 0030 豪：2月雇用統計（連邦統計局） - 就業者数増減（前月比、万人） 1.8 -0.37 失業率（％） 6.0 6.0 0530 中国：1─2月固定資産投資（国家統計局） （年初来前年比、％） 19.4 19.6 （2013年1─12月） 中国：2月鉱工業生産（国家統計局） （前年比、％） 9.5 9.7 （12月） 中国：2月小売売上高 - （前年比、％） 13.5 13.6 （12月） 0700 独：２月卸売物価指数（連邦統計庁） - １３日から１８日の間に発表予定 0745 仏：２月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - （ＥＵ基準、前月比、％） 0.5 -0.6 （ＥＵ基準、前年比、％） 1.0 0.8 1230 米：2月輸出入物価（労働省） - （輸入物価／前月比、％） 0.4 0.1 （輸出物価／前月比、％） N/A 0.2 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） - （３／８までの週、１０００件） 330 323 1230 米：２月小売売上高（商務省） - （前月比、％） 0.2 -0.4 （自動車除く／前月比、％） 0.2 0.0 1400 米：１月企業在庫（商務省） - （前月比、％） 0.4 0.5 １４日（金） 0200 中国：2月対中国海外直接投資 （商務省） - 14日から19日の間に発表 0700 独：２月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） - （前月比、％） 0.5 0.5 （前年比、％） 1.2 1.2 ＥＵ基準（前月比、％） 0.5 0.5 （前年比、％） 1.0 1.0 （速報値） 1230 米：2月卸売物価指数（労働省） - （指数／前月比、％） 0.2 0.2 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.2 1355 米：3月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - （指数） 82.0 81.6 （2月確報） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１０日―１６日の海外行事予定】 Monday, 10 March, 2014 Time Unknown ユーロ圏：財務相会合（ブリュッセル） - 0945 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁がパネル討論に参加（パリ） - テーマ 「Central Bankers」 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1640 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が経済の現状と金融政策について講演（ジョージア州 コロンバス） - Tuesday, 11 March, 2014 Time Unknown ＥＵ財務相理事会 - Time Unknown スペイン：６カ月・１２カ月物国債入札 - All Day 海外主要企業決算発表予定 - 11-Mar DE AUDI AG FINAL NSUG.DE 0100 中国人民銀総裁ら主要金融当局トップが「金融改革・発展」テーマに記者会見 1100 ＯＥＣＤが主要国の経済見通し発表 1200 ＯＥＣＤの玉木林太郎事務次長がＧ７経済と中国の見通しについて講演 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1700 米：財務省3年債入札 - Wednesday, 12 March, 2014 Time Unknown タイ：中銀金融政策決定会合 - Time Unknown イタリア：国債入札 - 1700 米：財務省10年債入札 - 2000 ニュージーランド：中銀金融政策決定会合 - 現地時間では３月１３日 Thursday, 13 March, 2014 Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 - Time Unknown 韓国：中銀金融政策決定会合 - Time Unknown イタリア：中・長期国債入札 - Time Unknown 中国：全国人民代表大会（全人代）閉幕 - All Day 海外主要企業決算発表予定 - 13-Mar DE VOLKSWAGEN AG FINAL VOWG_p.DE 1400 米：上院銀行委員会がフィッシャーＦＲＢ副議長候補の指名公聴会 - 理事候補のブレイ ナード氏とパウエル氏も対象 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 1500 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 - 1700 米：財務省30年債入札 - 1700 ドラギＥＣＢ総裁がシュンペーター賞の授賞式で講演（ウィーン） - Saturday, 15 March, 2014 0145 米：フィッシャーＦＲＢ副議長候補が講演（スタンフォード） - Stanford Institute fo r Economic Policy Research (SIEPR) のEconomic Summit 2014で Sunday, 16 March, 2014 Time Unknown クリミア自治共和国でロシア編入の是非を問う住民投票 -