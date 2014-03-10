UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（10日）＝5本、3億1000万円

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(設定額を追加しました) ［東京 １０日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、 販売会社】 インデックスファンドＵＳリート（毎月分配型） 日興アセットマネジメント 設定上限額：５億円（自己設定） 設定額：１億円 販売会社：日興アセットマネジメント インデックスファンドＤＡＸ３０（ドイツ株式） 日興アセットマネジメント 設定上限額：５億円（自己設定） 設定額：１億円 販売会社： 日興アセットマネジメント 中小型成長株オープン＜愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン＞ 岡三アセットマネジメント 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：１０００万円 販売会社：岡三オンライン証券 Ｊ─ＲＥＩＴオープン（米ドルコース）／（円コース） 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：各１０億円（自己設定） 設定額：（米ドルコース）９０００万円／（円コース）１０００万円 販売会社：エース証券、丸八証券 、寿証券
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