UPDATE 1-米金融・債券市場＝ほぼ変わらず、入札控え様子見

(内容を追加しました) [ニューヨーク 10日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 98*09.50=3.7197% 前営業日終盤 98*07.00=3.7241% 10年債 米東部時間17時05分 99*24.50=2.7770% 前営業日終盤 99*21.00=2.7897% 5年債 米東部時間17時05分 99*13.25=1.6231% 前営業日終盤 99*11.00=1.6379% 2年債 米東部時間17時05分 99*24.25=0.3735% 前営業日終盤 99*24.25=0.3733% 10日の米金融・債券市場では、国債価格がほぼ変わらず。今週行われる入札を前に 様子見の展開となった。 今週は11日に300億ドルの3年債、12日に210億ドルの9年10カ月債(リ オープン)、13日に130億ドルの29年10カ月債(リオープン)の入札が実施され る。 2月の中国輸出が予想外にマイナスとなり、貿易収支も赤字となったことで、この日 の国債相場は底堅かったという。 10年債は前週値下がりし、利回りは2.79%と18ベーシスポイント(bp)上 昇。予想を上回る雇用者数の伸びなどを背景に週末には一時2.82%と6週間ぶりの水 準に達した。価格がこれまでに値下がりしていることから、今週の入札は「底堅い結果に なる」(BMOキャピタルのジャスティン・ホーゲンドーン氏)ともみられている。 また、ウクライナ情勢が依然緊迫していることも目先、国債相場の押し上げ要因とな る可能性がある。 連邦準備理事会(FRB)傘下のニューヨーク連銀はこの日、国債買い切りオペを実 施し、24億7300万ドルの国債を買い入れた。買い入れたのは2022年5月15日 から2023年11月15日までに償還を迎える国債。 10年債 は3/32高。利回りは2.78%。 30年債 は1/32高。利回りは3.72%。 Tボンド先物6月限 は1/32高の131─06/32。 Tノート先物6月限 は3.50/32高の123─21/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 13.00 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 8.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 9.75 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -3.75 (-0.50)