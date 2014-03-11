米金融・債券市場＝小幅高、ウクライナ情勢や中国経済めぐる不安で

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［ニューヨーク １１日 ロイター］ - ３０年債 米東部時間16時19分 98*17.00=3.7065% 前営業日終盤 98*09.50=3.7197% １０年債 米東部時間16時21分 99*27.00=2.7680% 前営業日終盤 99*24.50=2.7770% ５年債 米東部時間16時15分 99*14.50=1.6150% 前営業日終盤 99*13.25=1.6231% ２年債 米東部時間15時33分 99*24.25=0.3737% 前営業日終盤 99*24.25=0.3735% １１日の米金融・債券市場では、国債価格が小幅高。ウクライナ情勢の緊張や中国経 済をめぐる不安が一定の国債買いを誘ったという。 Ｔボンド先物６月限 は９／３２高の１３１─１５／３２。 Ｔノート先物６月限 は４／３２高の１２３─２５／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 13.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 8.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 9.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -4.00 (-0.25)
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