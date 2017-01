UPDATE 1-米金融・債券市場＝小幅高、ウクライナ情勢や中国経済めぐる不安で

(内容を追加しました) [ニューヨーク 11日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 98*15.00=3.7100% 前営業日終盤 98*09.50=3.7197% 10年債 米東部時間17時05分 99*26.00=2.7716% 前営業日終盤 99*24.50=2.7770% 5年債 米東部時間17時03分 99*14.25=1.6166% 前営業日終盤 99*13.25=1.6231% 2年債 米東部時間15時33分 99*24.25=0.3737% 前営業日終盤 99*24.25=0.3735% 11日の米金融・債券市場では、国債価格が小幅高。ウクライナ情勢の緊張や中国経 済をめぐる不安が一定の国債買いを誘ったという。 中国については、2月の輸出が予想外のマイナスとなり、貿易収支も赤字となるなか 、経済の減速が懸念されている。 こうしたなか、この日行われた300億ドルの3年債入札は、最高落札利回りが0. 802%と予想よりも多少高かったほか、機関投資家といった外部からの買いが全体の半 分以下となったことで、やや低調な内容と受け止められた。 翌12日には210億ドルの9年10カ月債(リオープン)、13日に130億ドル の29年10カ月債(リオープン)の入札が予定されるなか、市場では国債価格が引き続 き抑えられるとみられており、米連邦公開市場委員会(FOMC)を来週に控え、積極的 な買い材料も見当たらないという。 10年債 は4/32高。利回りは2.768%。 30年債 は11/32高。利回りは3.708%。 Tボンド先物6月限 は9/32高の131─15/32。 Tノート先物6月限 は4/32高の123─25/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 13.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 8.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 9.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -4.00 (-0.25)