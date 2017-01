UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格上昇、中国経済めぐる不安で

(内容を追加しました) [ニューヨーク 12日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 99*05.50=3.6707% 前営業日終盤 98*15.00=3.7100% 10年債 米東部時間17時05分 100*06.00=2.7282% 前営業日終盤 99*26.00=2.7716% 5年債 米東部時間17時05分 99*18.50=1.5887% 前営業日終盤 99*14.25=1.6166% 2年債 米東部時間17時05分 99*24.75=0.3659% 前営業日終盤 99*24.25=0.3737% 12日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇。中国経済をめぐる不安が買い要因 となった。この日行われた10年債入札は底堅い結果となった。 銅価格が値下がりし、上海先物取引所では、銅中心限月相場 が値幅制限いっ ぱいの5%下落したほか、ロンドン金属取引所(LME)でも銅先物 が一時、2 010年7月以来約4年ぶりの安値をつけた。中国社債市場で前週、初のデフォルト(債 務不履行)が発生したことを受けて、資金調達に伴う銅の担保需要が途絶え、積み上がっ た在庫が放出されるのではないかとの警戒感が広がっている。 加えて、2月の中国の輸出が予想外のマイナスとなるなど、中国経済の冷え込みが懸 念されている。 10年債 は12/32高。利回りは2.72%。 こうしたなか、ウクライナ情勢をめぐる緊張も米国債の買いを後押ししたという。ケ リー米国務長官は、ロシアのラブロフ外相と14日にロンドンで会談することを明らかに した。16日にウクライナ南部のクリミア自治共和国で実施されるロシア編入の是非を問 う住民投票に先立ち、緊張緩和を図る狙いがある。 この日行われた210億ドルの10年債(リオープン)入札は、最高落札利回りが2 .729%と予想よりも低くなったほか、直接入札者の比率が昨年9月以降で最大となっ た。 ウエルズファーゴ・プライベートバンク(フィラデルフィア)の債券部ナショナル・ ディレクター、ジョージ・ラズナック氏は、米株価が最近、最高値を更新するなか、多少 リスクオフの動きが出ており、株式よりも国債が選好されていると指摘した。 FRB傘下のニューヨーク連銀はこの日、国債買い切りオペを実施し、9億5700 万ドルのインフレ指数連動債(TIPS)を買い入れた。買い入れたのは2028年4月 15日から2044年2月15日までに償還を迎える国債。 30年債 は26/32高。利回りは3.66%。 Tボンド先物6月限 は22/32高の132─05/32。 Tノート先物6月限 は9/32高の124─02/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 9.75 (-3.75) U.S. 5-year dollar swap spread 8.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 10.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.75 (+0.25)