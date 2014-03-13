2月末投信の銀行窓販残高は前月比＋1.3％の56兆円、シェアは47.0％＝投信協会

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［東京 １３日 ロイター］ - 投資信託協会によると、２月末の私募を含む投信の 銀行窓販残高は前月比１．３％増の５６兆３５８２億円と、２カ月ぶりに増加した。 投信残高全体に占める銀行チャンネルの販売シェアは４７．０％。２カ月連続で上昇し た。 ２月末 ◇銀行窓販総合計（公募・私募） 公募・私募純資産総額５６兆３５８２億円 前月比１．３％ 投信シェア４７．０％ ◇株式投信 公募・私募純資産総額５５兆５０５５億円 前月比１．３％ 投信シェア５３．３％ 公募のみ純資産増額２６兆３９５９億円 前月比１．７％ 投信シェア４０．８％ ◇公社債投信 公募・私募純資産総額８５２６億円 前月比３．２％ 投信シェア５．４％ 備考）▲は減少
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