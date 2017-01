米金融・債券市場＝国債価格上昇、クリミア情勢めぐる米国務長官発言で

[ニューヨーク 13日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時10分 100*18.50=3.5932% 前営業日終盤 99*05.50=3.6707% 10年債 米東部時間16時12分 100*28.00=2.6490% 前営業日終盤 100*06.00=2.7282% 5年債 米東部時間16時12分 99*29.00=1.5196% 前営業日終盤 99*18.50=1.5887% 2年債 米東部時間15時59分 99*26.50=0.3380% 前営業日終盤 99*24.75=0.3659% 13日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇。クリミア情勢をめぐるケリー米国 務長官の発言が国債買いにつながった。 ケリー国務長官はこの日、ウクライナ南部のクリミア自治共和国でロシア編入の是非 を問う住民投票が予定通りに16日に実施されれば、米国と欧州連合(EU)は17日に 「一連の重大な措置」を発動させると述べた。 Tボンド先物6月限 は1─05/32高の133─10/32。 Tノート先物6月限 は18/32高の124─20/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.25 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 10.50 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 9.50 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 10.75 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -3.50 (+0.25)