UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格上昇、クリミア情勢めぐる米国務長官発言で

(内容を追加しました) [ニューヨーク 13日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 100*19.50=3.5915% 前営業日終盤 99*05.50=3.6707% 10年債 米東部時間17時05分 100*29.00=2.6454% 前営業日終盤 100*06.00=2.7282% 5年債 米東部時間17時05分 99*29.25=1.5180% 前営業日終盤 99*18.50=1.5887% 2年債 米東部時間17時05分 99*26.50=0.3380% 前営業日終盤 99*24.75=0.3659% 13日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇。クリミア情勢をめぐるケリー米国 務長官の発言が国債買いにつながった。 ケリー国務長官はこの日、ウクライナ南部のクリミア自治共和国でロシア編入の是非 を問う住民投票が予定通りに16日に実施されれば、米国と欧州連合(EU)は17日に 「一連の重大な措置」を発動させると述べた。 一方、ロシア側は、ウクライナとの国境付近で新たな軍事演習を始めるなど、クリミ ア編入に向け一歩も引かない姿勢を示している。 中国経済をめぐる根強い懸念も引き続き国債相場を支えた。国家統計局が発表した1 ─2月の主要経済統計は、固定資産投資、鉱工業生産、小売売上高の伸び率が軒並み予想 を下回り、数年ぶりの低水準にとどまった。 10年債 は21/32高。利回りは2.65%。 30年債 は1─10/32高。 朝方発表された週間の新規失業保険申請件数や小売売上高が予想を上回る内容だった ことを受け、相場は一時的に値下がりする場面も見られた。 週内入札の締めくくりとなる130億ドルの30年債リオープン入札は、機関投資家 など直接入札者の比率が12.59%と昨年12月以来の低水準で、さえない引き合いを 示した。 FRB傘下のニューヨーク連銀はこの日、2018年3月─11月に償還を迎える国 債37億4000万ドルを買い入れた。 Tボンド先物6月限 は1─05/32高の133─10/32。 Tノート先物6月限 は18/32高の124─20/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.25 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 10.50 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 9.50 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 10.75 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -3.50 (+0.25)