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＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ３月１４日―３月２１日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １４日（金） 0200 中国：2月対中国海外直接投資 （商務省） - 14日から19日の間に発表 0700 独：2月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） - （前月比、％） 0.5 0.5 （前年比、％） 1.2 1.2 ＥＵ基準（前月比、％） 0.5 0.5 （前年比、％） 1.0 1.0 0930 （速報値） 英：1月貿易収支（国立統計局） （１０億ポンド） -8.60 -7.72 1230 米：2月卸売物価指数（労働省） - （指数／前月比、％） 0.2 0.2 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.2 1355 米：3月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - （指数） 82.0 81.6 （2月確報） １７日（月） 0700 独：２月卸売物価指数（連邦統計庁） -（１７─１８日に発表予定） （前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） N/A -1.7 1000 ユーロ圏：2月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） （前月比、％） N/A -1.1 （前年比、％） 0.8 0.8 1230 米：3月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - （指数） 7.00 4.48 1300 米：1月対米証券投資（財務省） - 1315 米：2月鉱工業生産（ＦＲＢ） - （指数／前月比、％） 0.2 -0.3 （設備稼働率、％） 78.6 78.5 1400 米：3月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） - （指数） N/A 46 １８日（火） 0130 中国：2月新築住宅価格 - 1000 ユーロ圏：1月貿易収支 （統計局） （１０億ユーロ） N/A 13.9 1000 独：3月景気期待指数（ＺＥＷ） - （景気期待指数） 55.0 55.7 （現況指数） N/A 50.0 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1230 米：2月消費者物価指数（労働省） - （指数／前月比、％） 0.1 0.1 （指数／前年比、％） N/A 1.6 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.1 （コア指数／前年比、％） N/A 1.6 1230 米：2月住宅着工件数（商務省） - （着工件数／年率、万戸） 91.0 88.0 （許可件数／年率、万戸） 95.5 94.5 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - １９日（水） 0030 豪：第・４四半期豪賃金コスト指数（連邦統計局） - 0930 英：11-1月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - （ＩＬＯ基準、％） N/A 7.2 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1230 米・第4・四半期経常収支（米商務省） - （１０億ドル） N/A -94.8 ２０日（木） 0700 独：2月生産者物価指数（連邦統計庁） - （前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） N/A -1.1 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） - （３／１５までの週、１０００件） N/A N/A 1400 米：2月中古住宅販売（全米リアルター協会） （年率、１００万戸） 4.66 4.62 1400 米：3月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - ] 4.0 -6.3 1400 米：2月景気先行指数（コンファレンス・ボード） - （指数／前月比、％） N/A 0.3 ２１日（金） 主要指標発表の予定なし ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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