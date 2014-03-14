ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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Saturday, 15 March, 2014 1045 米：フィッシャーＦＲＢ副議長候補が講演（スタンフォード） - Stanford Institute for Economic Policy Research (SIEPR) のEconomic Summit 2014で Sunday, 16 March, 2014 Time Unknown クリミア自治共和国でロシア編入の是非を問う住民投票 Monday, 17 March, 2014 Time Unknown 日本：月例経済報告 All Day インド： - 休場 1600 独：２月卸売物価指数（連邦統計庁） - １７日から１８日の間に発表予定 1900 ユーロ圏：2月消費者物価指数改定値（統計局） 2130 米：3月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 2200 米：1月対米証券投資（財務省） 2215 米：2月鉱工業生産（ＦＲＢ） 2215 米：2月設備稼働率（ＦＲＢ） 2300 米：3月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Tuesday, 18 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（１９日まで） 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 中国：2月新築住宅価格 1030 日本：２０年利付国債の入札発行 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：20年利付国債の入札結果 1515 日本：20年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1900 独：3月景気期待指数（ＺＥＷ） 1900 ユーロ圏：1月貿易収支（統計局） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2130 米：2月消費者物価指数（労働省） 2130 米：2月住宅着工件数（商務省） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） Wednesday, 19 March, 2014 Time Unknown ＥＣＢ理事会（金利発表なし、フランクフルト） - ２０日まで 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0830 日本：３月ロイター短観 0850 日本：２月貿易統計（財務省） - 輸出＋12.4％、輸入＋7.4％、貿易赤字5900億円 0930 豪：第・４四半期豪賃金コスト指数（連邦統計局） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1100 日本 木内日銀委員 講演・会見 1200 第1・四半期トムソン・ロイター／ＩＮＳＥＡＤアジア企業景況指数 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1300 日本：２月マンション販売 1400 日本：国際通貨研究所主催・国際金融シンポジウム

1400 日本：1月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） 1500 ジャパンディスプレイ 大塚社長上場会見 1830 英：3月中銀金融政策委員会の議事録 1830 英：11-1月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2130 米・第4・四半期経常収支（米商務省） Thursday, 20 March, 2014 Time Unknown 日本：2月外国投信概況 Time Unknown 米：ＦＲＢが銀行の年次ストレステストの結果発表 0300 米：連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） 0330 米：ＦＲＢ議長の会見 0700 日本：３月ロイター企業調査 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 日本：２年利付国債（４月債）の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1400 日本：斉藤公明党税調会長講演 1600 独：2月生産者物価指数（連邦統計庁） 1615 日本：黒田日銀総裁講演

1730 スイス：金融政策発表 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2300 米：2月中古住宅販売（全米リアルター協会） 2300 米：3月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 2300 米：2月景気先行指数（コンファレンス・ボード） Friday, 21 March, 2014 All Day 米：ＦＲＢ主催の会合「International Research Forum on Monetary Policy (IRFMP) 」（２２日まで、ワシントン） 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省2年・2年変動利付・5年・7年債入札条件 0200 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札 Saturday, 22 March, 2014 All Day 米：ＦＲＢ主催の会合「International Research Forum on Monetary Policy (IRFMP) 」（２２日まで、ワシントン） Monday, 24 March, 2014 Time Unknown 中国：習主席が欧州訪問（２９日まで） - ハーグの核安全保障サミットに出席（２４━２５日） その後、フランス、ドイツを訪問。２９日にはブリュッセルでＥＵ（欧州連合）と投資協定の協議予定 1045 中国：3月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） 1400 日本：岩田日銀副総裁講演（北九州市） 1758 ユーロ圏：3月製造業ＰＭＩ速報値 1758 ユーロ圏：3月サービス部門ＰＭＩ速報値 1758 ユーロ圏：3月総合ＰＭＩ速報値 2130 米：2月シカゴ連銀全米活動指数 2158 米：3月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） Tuesday, 25 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1800 独：3月ＩＦＯ業況指数 1830 英：2月消費者物価指数（国立統計局） 1830 英：2月生産者物価指数（国立統計局） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2130 米：2月個人所得・消費支出（商務省） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2200 米：1月住宅価格指数（連邦住宅金融局） 2200 米：1月Ｓ＆Ｐケース・シラー住宅価格指数 2300 米：2月新築１戸建て住宅販売（商務省） 2300 米：3月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Wednesday, 26 March, 2014 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0200 米：財務省2年債入札 0800 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演（ニューヨーク） 1600 独：4月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） 1600 独：2月小売売上高（連邦統計庁） - ２６日から３１日の間に発表 1830 英：第4・四半期経常収支（国立統計局） 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2130 米：2月耐久財受注（商務省） 2200 米：3月サービスＰＭＩ速報値（マークイット） 2230 米：第4・四半期ＧＤＰ確報値（商務省） Thursday, 27 March, 2014 Time Unknown フィリピン：中銀金融政策決定会合 Time Unknown 米：１月住宅着工許可件数改定値（商務省） 0200 米：財務省2年変動利付債入札 0200 米：財務省5年債入札 1830 英：2月小売売上高（国立統計局） 2130 米：第4・四半期ＧＤＰ確報値（商務省） 2130 米：第４・四半期企業利益（商務省） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2300 米：2月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Friday, 28 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown イタリア：国債入札 0000 米：財務省３カ月・６カ月物・５２週ＴＢ週間定例入札条件 0200 米：財務省7年債入札 0830 日本：２月完全失業率 0830 日本：２月有効求人倍率 0830 日本：２月全世帯消費支出 0850 日本：２月商業販売統計（経産省） 1030 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が経済状況と金融政策について講演（香港） 1500 日本：ニトリホールディングス 本決算 1645 仏：2月消費支出（ＩＮＳＥＥ） 1645 仏：第4・四半期ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） 2200 独：3月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） 2255 米：3月ミシガン大消費者信頼感指数確報値