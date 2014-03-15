訂正-2月の独ＣＰＩ改定値、前年比＋1.2％で速報と変わらず＝連邦統計庁

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(２段落目のＨＩＣＰ改定値を前月比「０．５％低下」から「０．５％上昇」に訂正しま す) ［ベルリン １４日 ロイター］ - ドイツ連邦統計庁が発表した２月の消費者物価 指数（ＣＰＩ）改定値は前月比０．５％上昇、前年比１．２％上昇で、速報値から修正は なかった。 欧州連合（ＥＵ）基準ベースの消費者物価指数（ＨＩＣＰ）改定値は前月比０．５％ 上昇（訂正）、前年比１．０％上昇で、こちらも速報値から修正はなかった。 詳細は以下の通り。（％） 前月比 前年比 指数 総合指数 +0.5 +1.2 106.4 食品・飲料 -0.1 +3.1 112.5 アルコール飲料・たばこ -0.1 +3.5 109.3 衣料・履物 +2.9 +2.0 103.1 家賃・エネルギー・水道 +0.2 +0.8 108.2 家具・家庭用品 -0.1 +0.4 102.1 ヘルス・パーソナルケア +0.1 +1.4 100.2 輸送 +0.4 -0.9 107.0 通信 +0.1 -1.0 92.9 娯楽・レジャー +2.4 +2.6 104.8 教育 +0.2 -2.7 93.2 宿泊・ケータリング +0.3 +2.3 107.2 その他財・サービス -0.1 +1.7 105.6
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