米金融・債券市場＝横ばい、クリミア情勢めぐる緊張や経済指標が下支え

[ニューヨーク 14日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 100*16.50=3.5966% 前営業日終盤 100*19.50=3.5915% 10年債 米東部時間17時05分 100*26.00=2.6561% 前営業日終盤 100*29.00=2.6454% 5年債 米東部時間17時04分 99*26.50=1.5361% 前営業日終盤 99*29.25=1.5180% 2年債 米東部時間17時05分 99*26.00=0.3464% 前営業日終盤 99*26.50=0.3380% 14日の米金融・債券市場では、国債価格がほぼ横ばい。クリミア自治共和国で16 日に予定されるロシアへの編入の是非を問う住民投票実施を控え、緊張が高まるなか、一 連の経済指標が国債相場を支えた。 ケリー米国務長官はロシアのラブロフ外相とロンドンで6時間にわたり協議を行った 。ケリー長官は、ラブロフ外相と「直接かつ率直に」話し合ったとした上で、クリミアで の住民投票について、米国、国際社会ともその結果を認めることはないと強調した。 こうしたなか、この日発表された経済指標では、2月の卸売物価指数(PPI)が総 合で前月比0.1%、食品・エネルギーなどを除くコアで同0.2%、それぞれ低下した ほか、3月のミシガン大消費者信頼感指数(速報値)は79.9と昨年11月以来の水準 に悪化した。 ウエルズ・キャピタル・マネジメント(ボストン)のシニア・ポートフォリオ・マネ ジャー、マーガレット・パテル氏は「インフレ率がこれほど低く、政治や経済をめぐる不 安が大きいなかで、国債利回りの大幅な上昇を期待するのは難しい」と述べた。 10年債 は1/32高。利回りは2.647%。 30年債 は8/32高。利回りは3.587%。 米連邦準備理事会(FRB)傘下のニューヨーク連銀はこの日、国債買い切りオペを 実施し、11億5400万ドルの国債を買い入れた。買い入れたのは2036年2月15 日から2043年8月15日までに償還を迎える国債。 市場では来週18─19日に開かれる連邦公開市場委員会(FOMC)が注目されて いるが、債券買い入れの縮小ペースは維持されると予想されている。 Tボンド先物6月限 は5/32高の133─15/32。 Tノート先物6月限 は1/32高の124─21/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.00 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 9.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 11.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.25 (+0.25)