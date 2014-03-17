UPDATE 1--〔今週の主要材料〕海外市場

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(内容を追加しました) ［東京 １７日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【３月１７日―２１日の海外経済指標】 １７日（月） 1000 ユーロ圏：2月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） （前月比、％） 0.4 -1.1 （前年比、％） 0.8 0.8 1230 米：3月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - （指数） 6.00 4.48 1300 米：1月対米証券投資（財務省） - 1315 米：2月鉱工業生産（ＦＲＢ） - （指数／前月比、％） 0.1 -0.3 （設備稼働率、％） 78.6 78.5 1400 米：3月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） - （指数） 50 46 １８日（火） 0130 中国：2月新築住宅価格 - 0700 独：2月卸売物価指数（連邦統計庁） ） （前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） N/A -1.7 1000 ユーロ圏：1月貿易収支 （統計局） （１０億ユーロ） N/A 13.9 1000 独：3月景気期待指数（ＺＥＷ） - （景気期待指数） 53.0 55.7 （現況指数） 52.0 50.0 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1230 米：2月消費者物価指数（労働省） - （指数／前月比、％） 0.1 0.1 （指数／前年比、％） 1.2 1.6 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.1 （コア指数／前年比、％） 1.6 1.6 1230 米：2月住宅着工件数（商務省） - （着工件数／年率、万戸） 91.0 88.0 （許可件数／年率、万戸） 96.0 94.5 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - １９日（水） 0930 英：11-1月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - （ＩＬＯ基準、％） 7.2 7.2 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1230 米・第4・四半期経常収支（米商務省） - （１０億ドル） -88.0 -94.8 ２０日（木） 0700 独：2月生産者物価指数（連邦統計庁） - （前月比、％） 0.1 -0.1 （前年比、％） -0.9 -1.1 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） - （３／１５までの週、１０００件） 322 315 1400 米：2月中古住宅販売（全米リアルター協会） （年率、１００万戸） 4.61 4.62 1400 米：3月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - ] 3.8 -6.3 1400 米：2月景気先行指数（コンファレンス・ボード） - （指数／前月比、％） 0.2 0.3 ２１日（金） 0900 ユーロ圏：1月経常収支（ＥＣＢ） （季調前、１０億ユーロ） N/A 213 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１７日―２２日の海外行事予定】 １７日（月） インド： - 休場 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - １８日（火） 米：連邦公開市場委員会（１９日まで） - トルコ：中銀金融政策決定会合 0030 豪：中銀理事会議事録 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - １９日（水） ＥＣＢ理事会（金利発表なし、フランクフルト） - ２０日まで 0930 英：3月中銀金融政策委員会の議事録 - 1800 米：連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） - 1830 米：ＦＲＢ議長の会見 - ２０日（木） ユーロ圏：ＥＵ首脳会議 - （２１日まで） 0830 スイス：金融政策発表 - 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 1500 米：財務省2年・2年変動利付・5年・7年債入札条件 - 1700 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札 - ２１日（金） ユーロ圏：ＥＵ首脳会議（最終日） 米：ＦＲＢ主催の会合「International Research Forum on Monetary Policy (IRFMP) 」 （２２日まで、ワシントン） - 1545 米：セントルイス地区連銀のブラード総裁討論会に参加（ワシントン） - "Debt and Inc omplete Financial Markets: A Case for Nominal GDP" ２２日（土） 米：ＦＲＢ主催の会合「International Research Forum on Monetary Policy (IRFMP) 」 （最終日まで、ワシントン） -
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