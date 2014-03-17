再送-18日の国内・海外経済指標と行事予定

(変更された対米証券投資の発表情報を更新しました。) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0820 閣議・閣議後会見 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1030 ２０年利付国債の入札発行（財務省） 1030 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1100 富士通 ヘルスケア分野の取り組み関する説明 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 20年利付国債の入札結果（財務省） 1515 20年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●海外指標など （時間はＧＭＴ。日本時間はＧＭＴプラス９時間） １７日（月） 1000 ユーロ圏：2月消費者物価指数改定値（統計局） - 1230 米：3月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - 1315 米：2月鉱工業生産（ＦＲＢ） - 1315 米：2月設備稼働率（ＦＲＢ） - 1400 米：3月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） - 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 休場＝インド １８日（火） 米：連邦公開市場委員会（１９日まで） - 0030 豪：中銀理事会議事録 - 0130 中国：2月新築住宅価格 - 0700 独：2月卸売物価指数（連邦統計庁） - 1000 独：3月景気期待指数（ＺＥＷ） - 1000 ユーロ圏：1月貿易収支（統計局） - 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1230 米：2月消費者物価指数（労働省） - 1230 米：2月住宅着工件数（商務省） - 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 米：1月対米証券投資（財務省） - 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - ＜海外主要企業決算発表予定＞ Q3 2014 Oracle