再送-18日の国内・海外経済指標と行事予定

Markets |
(変更された対米証券投資の発表情報を更新しました。) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0820 閣議・閣議後会見 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1030 ２０年利付国債の入札発行（財務省） 1030 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1100 富士通 ヘルスケア分野の取り組み関する説明 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 20年利付国債の入札結果（財務省） 1515 20年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●海外指標など （時間はＧＭＴ。日本時間はＧＭＴプラス９時間） １７日（月） 1000 ユーロ圏：2月消費者物価指数改定値（統計局） - 1230 米：3月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - 1315 米：2月鉱工業生産（ＦＲＢ） - 1315 米：2月設備稼働率（ＦＲＢ） - 1400 米：3月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） - 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 休場＝インド １８日（火） 米：連邦公開市場委員会（１９日まで） - 0030 豪：中銀理事会議事録 - 0130 中国：2月新築住宅価格 - 0700 独：2月卸売物価指数（連邦統計庁） - 1000 独：3月景気期待指数（ＺＥＷ） - 1000 ユーロ圏：1月貿易収支（統計局） - 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1230 米：2月消費者物価指数（労働省） - 1230 米：2月住宅着工件数（商務省） - 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 米：1月対米証券投資（財務省） - 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - ＜海外主要企業決算発表予定＞ Q3 2014 Oracle
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文
狙い目は高圧経済銘柄
この１月は、高圧経済・人手不足状態のセクターを中心に物色戦略を再構築すべき場面だと大和証券の木野内栄治氏は指摘。 記事の全文