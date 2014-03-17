UPDATE 1-米鉱工業生産指数、2月は＋0.6％と予想上回る　製造業は半年ぶりの大幅上昇

(内容を追加しました) ［ワシントン １７日 ロイター］ - 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１７日発表し た２月の鉱工業生産指数は前月比０．６％上昇した。製造業が０．８％上昇と、昨年８月 以来の大きな伸びを記録した。 製造業の生産指数は１月に０．９％と大幅に低下していたが、２月の上昇がこれをほ ぼ打ち消した。ロイターがまとめたエコノミストの予想は、鉱工業生産指数が０．１％上 昇、製造業が０．２％上昇だった。 小売売上高や雇用統計など最近の米国指標は、昨年終盤から今年初めにかけて悪天候 の影響で鈍化していた景気が再び堅調となっていることを示している。 製造業以外の生産指数は、鉱業が０．３％上昇となった一方で、公益事業は０．２％ 低下した。 ２月の設備稼働率は７８．８％と、１月の７８．５％から上昇した。長期平均を１． ３％ポイント下回る水準となった。予想は７８．６％だった。 統計は以下のとおり。 （季節調整後、％） Feb Jan Dec Feb14/13 鉱工業生産 0.6 -0.2 UNCH 2.8 前回発表 -0.3 0.3 鉱工業生産指数 101.6 101.0 101.2 Feb Jan Dec Feb'13 設備稼働率 78.8 78.5 78.8 78.1 前回発表 78.5 78.9 Feb Jan Dec Feb14/13 最終製品 0.9 -0.3 0.3 2.6 消費財 0.8 -0.5 0.6 事務機器 1.3 0.3 -0.4 非工業供給品 0.5 -0.5 UNCH 建設供給品 0.2 -0.3 -0.7 資材 0.4 UNCH -0.3 3.2 製造業 0.8 -0.9 0.2 1.5 耐久財 0.9 -0.6 -0.6 自動車・部品 4.8 -5.2 UNCH 非耐久財 0.7 -1.1 1.1 鉱業 0.3 0.5 -0.5 6.1 公益事業 -0.2 3.8 -0.9 8.3 ハイテク産業生産 0.9 -0.2 -0.8 7.8 鉱工業生産（ハイテク除く） 0.6 -0.2 UNCH 2.7 鉱工業生産（自動車・部品除く） 0.4 0.1 UNCH 2.7 自動車組立（100万台、年率） 11.41 10.62 11.58 Feb Jan Dec Feb'13 設備稼働率 製造業 76.4 75.9 76.7 76.5 耐久財 76.6 76.1 76.8 自動車・部品 77.3 73.8 78.0 非耐久財 77.6 77.1 78.0 鉱業 89.1 89.2 89.1 87.9 公益事業 83.3 83.5 80.5 77.5 エコノミスト予想（ロイター調査） 鉱工業生産 +0.1 pct 設備稼働率 78.6 pct