米金融・債券市場＝価格下落、クリミア情勢の緊張緩和やＦＯＭＣ控え

[ニューヨーク 17日 ロイター] - 30年債 米東部時間15時54分 99*28.50=3.6309% 前営業日終盤 100*16.50=3.5966% 10年債 米東部時間15時52分 100*15.00=2.6956% 前営業日終盤 100*26.00=2.6561% 5年債 米東部時間15時49分 99*21.50=1.5691% 前営業日終盤 99*26.50=1.5361% 2年債 米東部時間15時09分 99*25.00=0.3626% 前営業日終盤 99*26.00=0.3464% 17日の米金融・債券市場では、国債価格が下落した。翌日から米連邦公開市場委員 会(FOMC)の開催を控えているのに加え、ロシア編入を賛成多数で決定した16日の ウクライナ南部クリミア半島の住民投票で、衝突などの大きな混乱がなかったことも、安 全資産としての米国債の投資妙味を低下させた。 前週末には、住民投票を前にウクライナ情勢緊迫化への懸念から逃避買いが膨らんで いたが、この日はこれを巻き戻す動きが加速した。 午後の取引で、指標10年債 は13/32安。利回りは2.69%と、 前週末の2.65%から上昇し、過去2カ月間の利回りレンジ(2.57─2.82%) の中間の水準をつけた。 Tボンド先物6月限 は22/32安の132─25/32。 Tノート先物6月限 は12/32安の124─9/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.75 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 10.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 9.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 11.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.00 (+0.25)