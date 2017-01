UPDATE 2-米金融・債券市場＝価格下落、クリミア情勢の緊張緩和やＦＯＭＣ控え

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 17日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 99*30.50=3.6275% 前営業日終盤 100*16.50=3.5966% 10年債 米東部時間17時05分 100*15.50=2.6938% 前営業日終盤 100*26.00=2.6561% 5年債 米東部時間17時05分 99*21.25=1.5707% 前営業日終盤 99*26.50=1.5361% 2年債 米東部時間15時09分 99*25.00=0.3626% 前営業日終盤 99*26.00=0.3464% 17日の米金融・債券市場では、国債価格が下落した。翌日から米連邦公開市場委員 会(FOMC)の開催を控えているのに加え、ロシア編入を賛成多数で決定した16日の ウクライナ南部クリミア半島の住民投票で、衝突などの大きな混乱がなかったことも、安 全資産としての米国債の投資妙味を低下させた。 前週末には、住民投票を前にウクライナ情勢緊迫化への懸念から逃避買いが膨らんで いたが、この日はこれを巻き戻す動きが加速した。 午後の取引で、指標10年債 は13/32安。利回りは2.69%と、 前週末の2.65%から上昇し、過去2カ月間の利回りレンジ(2.57─2.82%) の中間の水準をつけた。 CIBCの米国債トレーディング部門責任者、トム・トゥッチ氏は「ロシア国債が反 発し、週末にかけて見られた質への逃避は一部後退した。市場は19日のFOMC(声明 発表)待ちの状態だ」と指摘した。 米連邦準備理事会(FRB)は今週のFOMC会合で、資産買い入れ規模をさらに1 00億ドル縮小するほか、金利の道筋を説明するフォワードガイダンスについても何らか の修正を加える可能性があると見込まれている。 ジェフリーズのチーフ金融エコノミスト、ワード・マッカーシー氏は「FRBは具体 的な数値基準を見直し、広範な経済指標に関する主観的な評価に基づいた包括的なアプロ ーチに変更するだろう。より通常の政策アプローチへと回帰する見込みだ」と述べた。 相場は2月の鉱工業生産指数を受けてやや値を下げた。1月に0.9%と大幅低下し ていた製造業指数が0.8%上昇と、昨年8月以来の大きな伸びを記録し、天候要因で減 速していた経済活動に持ち直しの兆しが出ていることを示唆した。 このほかの経済指標では、3月のニューヨーク州製造業業況指数がプラス5.61と 、2月のプラス4.48から上昇したが、市場予想のプラス6.0は下回った。 全米住宅建設業者協会(NAHB)発表の3月のNAHB/ウエルズ・ファーゴ住宅 建設業者指数は47と、2月の46から小幅改善した。ただ業者の間では、春季需要への 対応で不安が根強い。 FRBはこの日、2019─2021年に償還を迎える国債を25億4000万ドル 買い入れた。18日には2036─2044年に償還を迎える国債を10億─12億50 00万ドル買い入れる予定。 Tボンド先物6月限 は22/32安の132─25/32。 Tノート先物6月限 は12/32安の124─9/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.75 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 10.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 9.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 11.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.00 (+0.25)