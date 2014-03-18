〔表〕きょうの投信設定（19日）＝6本

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［東京 １９日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、 販売会社】 米国割安株ファンド＜愛称：ザ・バリューハンター＞ ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額：１０００億円 設定額：── 販売会社：りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行 ダイワ米国バイバック・ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） 大和証券投資信託委託 設定上限額：各１０５０億円かつ合計で１０５０億円 設定額：── 販売会社：大和証券 ダイワＪＰＸ日経４００ファンド キープ１１／キープ１２ 大和証券投資信託委託 設定上限額：各５０００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：大和証券 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信 野村アセットマネジメント 設定上限額：２００億円（自己設定） 設定額：── 販売会社：野村証券、ＳＭＢＣ日興証券
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