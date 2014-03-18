19日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 東証・名証１部指定：東祥 （東証・名証２部から） 新規上場：ジャパンディスプレイ （東証１部に、公開価格900円） 0830 ３月ロイター短観 0830─1830 第６回日露投資フォーラム（ホテルニューオータニ） 0850 ２月貿易統計（財務省） （ ロイター予測：輸出＋12.4％、輸入＋7.4％、貿易赤字5900億円） 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1100 木内日銀審議委員 滋賀県金融経済懇談会であいさつ（大津） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1300 ２月マンション販売（不動産経済研究所） 1400 国際金融シンポジウム（国際通貨研究所主催） 黒田日銀総裁出席 1400 木内日銀審議委員 大津で記者会見 1400 1月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） 1400 ２月粗鋼生産速報（鉄連） 1400 ファミリーマート １４年度商品戦略説明会 1500 ジャパンディスプレイ 大塚社長が上場について東証で会見 1715 経済財政諮問会議・産業競争力会議合同会議 1850 甘利経済再生相会見 2130 佐藤日銀審議委員 ニューヨークで講演（ジャパン・ソサエティー） ●海外指標など （時間はＧＭＴ。日本時間はＧＭＴプラス９時間） １８日（火） Time Unknown ロシア：プーチン大統領が議会で演説 - 米：連邦公開市場委員会（１９日まで） - 0700 独：2月卸売物価指数（連邦統計庁） - 1000 独：3月景気期待指数（ＺＥＷ） - 1000 ユーロ圏：1月貿易収支（統計局） - 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1200 トルコ：中銀金融政策決定会合 - 1230 米：2月消費者物価指数（労働省） - 1230 米：2月住宅着工件数（商務省） - 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1300 米：1月対米証券投資（財務省） - 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1805 英：カーニー中銀総裁が中銀組織改革発表 - ＜海外主要企業決算発表予定＞ Q3 2014 Oracle １９日（水） Time Unknown ＥＣＢ理事会（金利発表なし、フランクフルト） - ２０日まで 0300 第1・四半期トムソン・ロイター／ＩＮＳＥＡＤアジア企業景況指数 - 0930 英：3月中銀金融政策委員会の議事録 - 0930 英：11-1月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1230 米・第4・四半期経常収支（米商務省） - 1800 米：連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） - 1830 米：ＦＲＢ議長の会見 - ＜海外主要企業決算発表予定＞ FINAL BMW Q3 2014 FedEx