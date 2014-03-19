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＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ３月１９日―３月２６日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １９日（水） 0930 英：11-1月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - （ＩＬＯ基準、％） 7.2 7.2 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1230 米・第4・四半期経常収支（米商務省） - （１０億ドル） -88.0 -94.8 ２０日（木） 0700 独：2月生産者物価指数（連邦統計庁） - （前月比、％） 0.1 -0.1 （前年比、％） -0.9 -1.1 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） - （３／１５までの週、１０００件） 325 315 1400 米：2月中古住宅販売（全米リアルター協会） （年率、１００万戸） 4.60 4.62 1400 米：3月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - ] 3.8 -6.3 1400 米：2月景気先行指数（コンファレンス・ボード） - （指数／前月比、％） 0.2 0.3 ２１日（金） 0900 ユーロ圏：1月経常収支（ＥＣＢ） （季調前、１０億ユーロ） N/A 213 ２４日（月） 0145 中国：3月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） - 0858 ユーロ圏：3月製造業ＰＭＩ速報値 - （指数） N/A 53.2 （2月改定） 0858 ユーロ圏：3月サービス部門ＰＭＩ速報値 - （指数） N/A 52.6 （2月改定） 0858 ユーロ圏：3月総合ＰＭＩ速報値 - （指数） N/A 53.3 （2月改定） 1230 米：2月シカゴ連銀全米活動指数 - 1258 米：3月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） - （指数） N/A 57.1 （2月改定） ２５日（火） 0900 独：3月ＩＦＯ業況指数 - （業況指数） N/A 111.3 （現況指数） N/A 114.4 （期待指数） N/A 108.3 0930 英：2月消費者物価指数（国立統計局） - ＣＰＩ（前月比、％） N/A -0.6 （前年比、％） N/A 1.9 ＲＰＩ（前月比、％） N/A -0.3 （前年比、％） N/A 2.8 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A -0.4 （前年比、％） N/A 2.8 0930 英：2月生産者物価指数（国立統計局） - 投入（前月比、％） N/A -0.9 （前年比、％） N/A -3.1 産出（前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A 0.9 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1300 米：1月住宅価格指数（連邦住宅金融局） - （前月比、％） N/A 0.8 （前年比、％） N/A 7.7 1300 米：1月Ｓ＆Ｐケース・シラー住宅価格指数 - （季調済前月比、％） N/A 0.8 （季調前前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） N/A 13.4 1400 米：2月新築１戸建て住宅販売（商務省） - （年率、１００万戸） 0.450 0.468 1400 米：3月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） - （指数） 79.0 78.1 ２６日（水） Time Unknown 米：2月住宅着工許可件数改定値（商務省） - 0700 独：4月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） - （指数） N/A 8.5 0700（２６日から３１日の間に発表） 独：2月小売売上高（連邦統計庁） - （前月比、％） N/A 2.5 （前年比、％） N/A 0.9 0930 英：第4・四半期経常収支（国立統計局） - （１０億ポンド） N/A -20.72 0930 英：第4・四半期ＧＤＰ確報値（国立統計局） - （前期比、％） N/A 0.7 （前年比、％） N/A 2.7 （改定値） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1230 米：2月耐久財受注（商務省） - （前月比、％） N/A -1.0 （輸送機器除く／前月比、％） N/A 1.1 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A -1.7 1343 米：3月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） - （指数） N/A 53.3 （2月改定） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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