米金融・債券市場＝利回り小幅低下、ＦＯＭＣめぐる不透明感とウクライナ懸念で

[ニューヨーク 18日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時09分 100*05.50=3.6154% 前営業日終盤 99*30.50=3.6275% 10年債 米東部時間16時08分 100*21.00=2.6740% 前営業日終盤 100*15.50=2.6938% 5年債 米東部時間16時07分 99*25.25=1.5444% 前営業日終盤 99*21.25=1.5707% 2年債 米東部時間15時56分 99*25.75=0.3507% 前営業日終盤 99*25.00=0.3626% 18日の米金融・債券市場では、米国債利回りが小幅低下した。米連邦公開市場委員 会(FOMC)の声明発表を翌日に控えた不透明感に加え、ウクライナをめぐるロシアと 欧米諸国の対立への根強い懸念が支援した。 市場関係者によると、FOMC会合の決定をめぐる不透明感から一部で米国債への逃 避買いが膨らんだ。 一方、ロシアのプーチン大統領はこの日、上下両院の合同議会で、ウクライナ南部ク リミアをロシアに編入させる条約の草案を承認。ただその後の演説で一段のウクライナ分 断は望まないとの意向を示し、欧米諸国との対立が激化するとの懸念が和らいだ。 午後の取引で、指標10年債 は7/32高。利回りは2.672%と、 前日の2.70%からやや低下した。 Tボンド先物6月限 は6/32高の132─31/32。 Tノート先物6月限 は6/32高の124─15/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 10.25 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 9.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 11.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -3.00 (unch)