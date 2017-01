UPDATE 2-米金融・債券市場＝利回り小幅低下、ＦＯＭＣめぐる不透明感とウクライナ懸念で

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 18日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 100*07.50=3.6120% 前営業日終盤 99*30.50=3.6275% 10年債 米東部時間17時05分 100*21.50=2.6722% 前営業日終盤 100*15.50=2.6938% 5年債 米東部時間17時05分 99*25.25=1.5444% 前営業日終盤 99*21.25=1.5707% 2年債 米東部時間17時03分 99*25.75=0.3507% 前営業日終盤 99*25.00=0.3626% 18日の米金融・債券市場では、米国債利回りが小幅低下した。米連邦公開市場委員 会(FOMC)の声明発表を翌日に控えた不透明感に加え、ウクライナをめぐるロシアと 欧米諸国の対立への根強い懸念が支援した。 米連邦準備理事会(FRB)はFOMC声明で、資産買い入れ縮小を継続するととも に、金利の道筋を示すフォワードガイダンスについても何らかの修正を加えるとみられて いる。今回のFOMCは、イエレン新議長の下で初の開催となる。 チャールズ・シュワブの債券ストラテジスト、キャシー・ジョーンズ氏は「(イエレ ン議長が)伝えたいのは、FRBの金融政策は引き続き緩和的だが、一方で資産買い入れ 縮小は継続し、さらにFRBは柔軟であるということだろう。ただこれはかなり複雑なメ ッセージだ」と指摘した。 市場関係者によると、FOMC会合の決定をめぐる不透明感から一部で米国債への逃 避買いが膨らんだ。 一方、ロシアのプーチン大統領はこの日、上下両院の合同議会で、ウクライナ南部ク リミアをロシアに編入させる条約の草案を承認。ただその後の演説で一段のウクライナ分 断は望まないとの意向を示し、欧米諸国との対立が激化するとの懸念が和らいだ。 ウェルズ・ファーゴ・プライベート・バンクの債券部門国内責任者、ジョージ・ラス ナク氏は「プーチン大統領が発言のトーンを弱めたのは心強い兆候だが、どのような結果 になるのか、状況は依然不透明だ」と指摘した。 午後の取引で、指標10年債 は7/32高。利回りは2.672%と、 前日の2.70%からやや低下した。 30年債 は5/32高。利回りは前日の3.63%から3.62%にや や低下した。 この日発表された経済指標では、2月の米消費者物価指数(CPI)総合指数が前月 比0.1%の上昇となり、市場予想と一致した。食品価格が上昇したものの、ガソリン価 格の下落がこれを相殺した。 一方、2月の住宅着工件数は前月比0.2%減少し年率90万7000戸と3カ月連 続の減少となったが、国債相場への影響は限定的だった。許可件数は7.7%増えた。 FRBは同日、2036年2月─2043年11月に償還を迎える国債を11億50 00万ドルを買い入れた。 Tボンド先物6月限 は6/32高の132─31/32。 Tノート先物6月限 は6/32高の124─15/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 10.25 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 9.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 11.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -3.00 (unch)