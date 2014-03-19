中国・香港株式市場・前場＝中国は反落、香港は小反落

［香港／上海 １９日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 前場終値 2006.202 18.994安 433.9億元（上海Ａ株） 寄り付き 2019.980 5.216安 前営業日終値 2025.196 1.523高 834.5億元（上海Ａ株） ハンセン指数 前場終値 21549.49 34.01安 325.6億香港ドル 寄り付き 21585.12 1.62高 前営業日終値 21583.50 109.55高 648.6億香港ドル １９日の中国株式市場は反落して前場を終えた。 前場終値は上海総合指数 は１８．９９４ポイント（０．９４％）安の２００ ６．２０２。 大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数 は３３．３１８ポイン ト（１．５６％）安の２１０４．８１５だった。 香港株式市場は小反落。多くの投資家は、午後に米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ） の声明発表を控えて様子見姿勢となっている。 ハンセン指数 は３４．０１ポイント（０．１６％）安の２１５４９．４９。 ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数） は２３．５６ポイント（０．２５％） 安の９３１８．７２。 ＊この記事の詳細はこの後送信します。新しい記事は見出しに「UPDATE」と表示しま す。