〔表〕ＦＲＢ米経済見通し

[19日 ロイター] - 米連邦準備理事会(FRB)は19日、国内総生産(GD P)、個人消費支出(PCE)価格指数、失業率および利上げ開始時期に関する連邦公開 市場委員会(FOMC)参加者の見通しを公表した。 *見通しの詳細は以下のとおり。 (単位%、失業率以外は第4・四半期の前年同期比、失業率は第4・四半期の平均) フェデラルファンド(FF)金利の最初の引き上げに適切な時期(政策担当者の人数) MARCH DEC SEPT JUNE MARCH 2014 1 2 3 3 4 2015 13 12 12 14 13 2016 2 3 2 1 1 <中間予想値> 2014 2015 2016 長期予想 実質GDP March 2.8 to 3.0 3.0 to 3.2 2.5 to 3.0 2.2 to 2.3 Dec 2.8 to 3.2 3.0 to 3.4 2.5 to 3.2 2.2 to 2.4 失業率 March 6.1 to 6.3 5.6 to 5.9 5.2 to 5.6 5.2 to 5.6 Dec 6.3 to 6.6 5.8 to 6.1 5.3 to 5.8 5.2 to 5.8 PCE March 1.5 to 1.6 1.5 to 2.0 1.7 to 2.0 2.0 Dec 1.4 to 1.6 1.5 to 2.0 1.7 to 2.0 2.0 コアPCE March 1.4 to 1.6 1.7 to 2.0 1.8 to 2.0 N/A Dec 1.4 to 1.6 1.6 to 2.0 1.8 to 2.0 N/A <FOMC出席者予想レンジ> 2014 2015 2016 長期予想 実質GDP March 2.1 to 3.0 2.2 to 3.5 2.2 to 3.4 1.8 to 2.4 Dec 2.2 to 3.3 2.2 to 3.6 2.1 to 3.5 1.8 to 2.5 失業率 March 6.0 to 6.5 5.4 to 5.9 5.1 to 5.8 5.2 to 6.0 Dec 6.2 to 6.7 5.5 to 6.2 5.0 to 6.0 5.2 to 6.0 PCE March 1.3 to 1.8 1.5 to 2.4 1.6 to 2.0 2.0 Dec 1.3 to 1.8 1.4 to 2.3 1.6 to 2.2 2.0 コアPCE March 1.3 to 1.8 1.5 to 2.4 1.6 to 2.0 N/A Dec 1.3 to 1.8 1.5 to 2.3 1.6 to 2.2 N/A