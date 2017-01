UPDATE 1-米金融・債券市場＝大幅安、ＦＲＢの早期利上げ観測重し

(内容を追加しました。) [ニューヨーク 19日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 99*16.00=3.6525% 前営業日終盤 100*07.50=3.6120% 10年債 米東部時間17時05分 99*26.00=2.7716% 前営業日終盤 100*21.50=2.6722% 5年債 米東部時間17時01分 99*00.50=1.7084% 前営業日終盤 99*25.25=1.5444% 2年債 米東部時間17時05分 99*21.00=0.4276% 前営業日終盤 99*25.75=0.3507% 19日の米金融・債券市場では、国債価格が大幅に下落した。米連邦準備理事会(F RB)が予想よりも早い段階で利上げするとの懸念が重しとなった。 イエレンFRB議長は、緩和縮小の継続を決定した米連邦公開市場委員会(FOMC )後の会見で、資産買い入れ終了後、利上げが適切となるまでには「相当の期間(consid erable period)」があるとする点について、相当の期間とは半年程度を示すとの考えを 示した。 市場は発言を受けて激しく動揺、一部の予想よりもFRBの利上げ時期が前倒しにな るとの懸念から売りが加速した。とりわけFRBの政策変更の影響を受けやすい短・中期 債の下げが目立った。 ハイタワー・サンディエゴのパートナー兼マネジングディレクターのデービッド・モ ルナー氏は「FRBは目安を再び変更した」とし、「債券や金利変更の影響を受けやすい セクターを圧迫している」と指摘した。 FRBはこの日のFOMC声明で、市場の予想通り、月間の資産買い入れ規模をさら に100億ドル縮小し550億ドルとした。 また利上げ時期の目安に関するフォワードガイダンスについても修正。失業率が6. 5%を下回っても「十分な期間(well past the time)」フェデラルファンド(FF)金 利の誘導目標を低水準に維持するとの文言も削除した。 同時に公表された経済見通しでは、12月時点に比べ失業率の低下ペースが速まると 予想されているほか、2015年の利上げを見込む当局者の数が12月時点の12人から 13人に増えた。 FOMC声明では経済が健全化した後も低金利を維持する可能性が示されたが、イエ レン議長の発言や経済見通しを受け、FRBの意図とは裏腹に市場の利上げ予想が早まる 格好となった。 午後終盤の取引で、指標10年債 は26/32安。利回りは2.773 %と、前日から9ベーシスポイント(bp)上昇した。 5年債 は25/32安。利回りは16bp上昇の1.712%となり、1 日の上昇幅としては2013年7月以来の大きさとなった。 Tボンド先物6月限 は1ポイント安の131─31/32。 Tノート先物6月限 は1ポイント安の123─15/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.75 (-1.75) U.S. 3-year dollar swap spread 8.75 (-1.75) U.S. 5-year dollar swap spread 9.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 11.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.25 (+0.50)