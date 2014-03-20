再送-24日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1400 岩田日銀副総裁講演（北九州市） 1400 北陸電力志賀原発敷地内破砕帯の調査に関する評価会合 1530 経団連会長会見 ●海外指標など （時間はＧＭＴ。日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２０日（木） 米：ＦＲＢが銀行の年次ストレステストの結果発表 ＥＵ首脳会議（２１日まで） 0700 独：2月生産者物価指数（連邦統計庁） 0830 スイス：金融政策発表 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1400 米：2月中古住宅販売（全米リアルター協会） 1400 米：3月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 1400 米：2月景気先行指数（コンファレンス・ボード） 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 米：財務省２年・２年変動利付・５年・７年債入札条件 1700 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札 ＜海外主要企業決算発表予定＞ FINAL DEUTSCHE BANK AG ２１日（金） ＥＵ首脳会議（２１日まで） 米：ＦＲＢ主催の会合「International Research Forum on Monetary Policy (IRFMP) 」 （２２日まで、ワシントン） 0900 ユーロ圏：1月経常収支（ＥＣＢ） 1300 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が同地区連銀主催会合であいさつ（シカゴ） 会合名 「Affordable Care Act Labor Markets Conference」 1545 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が討論会に参加（ワシントン） "Debt and In complete Financial Markets: A Case for Nominal GDP" 1745 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演（ロンドン） "Forward Guidance: Fad o r the Future of Monetary Policy" 2030 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が討論会に参加（ワシントン） "Transit ional and LongerTerm Challenges for Monetary Policy" 2320 米：スタインＦＲＢ理事が講演（ワシントン） "Incorporating FinancialStability Co nsiderations into a MonetaryPolicy Framework" ２４日（月） 核安全保障サミット（２５日まで、オランダ・ハーグ） 中国：習主席が欧州歴訪（２９日まで） ハーグの核安全保障サミットに出席、その後フ ランス、ドイツを訪問。 0145 中国：3月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） 0858 ユーロ圏：3月製造業ＰＭＩ速報値 0858 ユーロ圏：3月サービス部門ＰＭＩ速報値 0858 ユーロ圏：3月総合ＰＭＩ速報値 1230 米：2月シカゴ連銀全米活動指数 1258 米：3月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札