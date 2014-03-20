ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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Friday, 21 March, 2014 All Day ユーロ：EU首脳会議 （２１日まで） All Day 米：ＦＲＢ主催の会合「International Research Forum on Monetary Policy (IRFMP) 」（２２日まで、ワシントン） 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省2年・2年変動利付・5年・7年債入札条件 0200 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札 1800 ユーロ圏：1月経常収支（ＥＣＢ） 2200 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が同地区連銀主催会合であいさつ（シカゴ） 会合名「Affordable Care Act Labor Markets Conference」 Saturday, 22 March, 2014 All Day 米：ＦＲＢ主催の会合「International Research Forum on Monetary Policy (IRFMP) 」（２２日まで、ワシントン） 0045 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が討論会に参加（ワシントン） "Debt and Incomplete Financial Markets: A Case for Nominal GDP" 0245 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演（ロンドン） "Forward Guidance: Fad or the Future of Monetary Policy" 0530 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が討論会に参加（ワシントン） "Transitional and LongerTerm Challenges for Monetary Policy" 0820 米：スタインＦＲＢ理事が講演（ワシントン） "Incorporating FinancialStability Considerations into a MonetaryPolicy Framework" Monday, 24 March, 2014 Time Unknown 中国：習主席が欧州歴訪（２９日まで） ハーグの核安全保障サミットに出席（２４━２５日） その後、フランス、ドイツを訪問。 All Day 核安全保障サミット（２５日まで、オランダ・ハーグ） 1045 中国：3月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） 1400 日本：岩田日銀副総裁が講演（北九州市） 1400 日本：北陸電力志賀原発敷地内破砕帯の調査に関する評価会合 1530 日本：経団連会長会見 1758 ユーロ圏：3月製造業ＰＭＩ速報値 1758 ユーロ圏：3月サービス部門ＰＭＩ速報値 1758 ユーロ圏：3月総合ＰＭＩ速報値 2130 米：2月シカゴ連銀全米活動指数 2158 米：3月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） Tuesday, 25 March, 2014 All Day 核安全保障サミット（２５日まで、オランダ・ハーグ） Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 0850 日本：１０─１２月期資金循環統計（日銀） 1030 日本：流動性供給入札（財務省） 1030 日本：１０年利付国債（４月債）の発行予定額等（財務省） 1245 日本：流動性供給入札結果（財務省） 1600 独：2月輸入物価（連邦統計庁） ２５日から２８日の間に発表 1800 独：3月ＩＦＯ業況指数 1830 英：2月消費者物価指数（国立統計局） 1830 英：2月生産者物価指数（国立統計局） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2200 米：1月住宅価格指数（連邦住宅金融局） 2200 米：1月Ｓ＆Ｐケース・シラー住宅価格指数 2300 米：2月新築１戸建て住宅販売（商務省） 2300 米：3月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Wednesday, 26 March, 2014 Time Unknown 欧州連合（ＥＵ）と米国が首脳会談（ブリュッセル） Time Unknown 米：2月住宅着工許可件数改定値（商務省） 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0200 米：財務省2年債入札 0500 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が経済見通しについて講演（アトランタ） 0800 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演（ニューヨーク） 0850 日本：２月企業向けサービス価格指数（日銀） 0930 豪：中銀金融安定性報告 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1600 独：4月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） 1600 独：2月小売売上高（連邦統計庁） ２６日から３１日の間に発表 1830 英：第4・四半期経常収支（国立統計局） 1830 英：第4・四半期ＧＤＰ確報値（国立統計局） 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2130 米：2月耐久財受注（商務省） 2243 米：3月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Thursday, 27 March, 2014 Time Unknown 米：１月住宅着工許可件数改定値（商務省） Time Unknown オバマ米大統領がイタリアのナポリターノ大統領・レンツィ首相と会談（ローマ） フランシスコ・ローマ法王とも会談 0045 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が討論会に参加（香港） "Central banks will policy making ever be conventional again?" 0200 米：財務省2年変動利付債入札 0200 米：財務省5年債入札 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：２年利付国債の入札発行（財務省） 1030 日本：１０年物価連動国債（４月債）の発行予定額等（財務省）

1100 自動車８社 ２月の生産・販売実績発表 1245 日本：２年利付国債の入札結果（財務省） 1345 日本：鉄連会長会見 1515 日本：２年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） 1700 フィリピン：中銀金融政策決定会合 1830 英：2月小売売上高（国立統計局） 2130 米：第4・四半期ＧＤＰ確報値（商務省） 2130 米：第4・四半期企業利益速報値（商務省） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2300 米：2月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Friday, 28 March, 2014 Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Time Unknown イタリア：国債入札 0000 米：財務省３カ月・６カ月物・５２週ＴＢ週間定例入札条件 0200 米：財務省7年債入札 0830 日本：２月全国消費者物価指数（ＣＰＩ）（総務省） （ロイター予測：前年比＋１．３％）

0830 日本：３月東京都区部消費者物価指数（ＣＰＩ）（総務省） （ロイター予測：前年比＋０．９％）

0830 日本：２月完全失業率（総務省） 0830 日本：２月有効求人倍率（厚生労働省） 0830 日本：２月全世帯消費支出（総務省） 0850 日本：２月商業販売統計（経産省） 0920 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が米金融政策について講演（香港） 1030 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策について講演（香港） 1500 日本：ニトリホールディングス 本決算 1645 仏：2月消費支出（ＩＮＳＥＥ） 1645 仏：第4・四半期ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） 2130 米：2月個人所得・消費支出（商務省） 2200 独：3月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） 2255 米：3月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Saturday, 29 March, 2014 0215 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が米経済について講演（カンザスシティー） Sunday, 30 March, 2014 All Day トルコ地方選挙 All Day 欧州が夏時間に移行 Monday, 31 March, 2014 All Day インドネシア： 休場 0850 日本：２月鉱工業生産速報（経産省） 1230 日本：３月国際投資戦略調査 1400 日本：２月住宅着工戸数（国交省） （予測中央値：前年比+15.0％） 1800 ユーロ圏：3月消費者物価指数速報値（統計局） 2245 米：3月シカゴ地区購買部協会景気指数 Tuesday, 01 April, 2014 Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Time Unknown 米：3月自動車販売台数 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 0850 日本：３月日銀短観 1000 中国：3月ＰＭＩ（国家統計局） 1030 日本：２月毎月勤労統計（厚労省） 1045 中国：3月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） 1230 豪：中銀理事会（金利発表） 1330 インド：中銀金融政策決定会合 1655 独：3月雇用統計（連邦雇用庁） 1658 ユーロ圏：3月製造業ＰＭＩ改定値 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2243 米：3月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） 2300 米：3月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） 2300 米：2月建設支出（商務省） Wednesday, 02 April, 2014 0030 米：財務省52週間物ＴＢ入札 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0850 日本：３月マネタリーベース（日銀） 0850 日本：３月日銀短観業種別計数・企業の物価見通し 0850 日本：生活意識に関するアンケート調査（日銀） 1330 日本：４─６月期鋼材需要見通し（経済産業省） 1500 日本：ファーストリテイリング ３月ユニクロ既存店売上高速報 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2115 米：3月全米雇用報告（ＡＤＰ） 2300 米：2月耐久財受注改定値（商務省） 2300 米：2月製造業新規受注（商務省） Thursday, 03 April, 2014 Time Unknown ブラジル：中銀金融政策決定会合（政策金利発表） 現地時間２日

0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省）

0930 豪：2月小売売上高（連邦統計局） 0930 豪：2月貿易収支（連邦統計局） 1000 中国：3月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） 1045 中国：3月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 1658 ユーロ圏：3月総合ＰＭＩ改定値[EUPMIＰ=ECI] 1658 ユーロ圏：3月サービスＰＭＩ改定値 2030 米：3月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 2045 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） 2130 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 2130 米：2月貿易収支（商務省） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2300 米：3月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Friday, 04 April, 2014 Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 All Day 中国：清明節 休場 All Day 台湾：こどもの日 休場 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省３・１０・３０年債入札条件 1900 独：2月鉱工業受注（経済技術省） 2130 米：3月雇用統計（労働省） Monday, 07 April, 2014 All Day 日本：日銀金融政策決定会合（１日目） All Day タイ：チャクリ王朝記念日の振替休日 休場 All Day インド：下院総選挙（５月１２日まで） ５月１６日開票 1900 独：2月鉱工業生産（経済技術省） Tuesday, 08 April, 2014 Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 Time Unknown 日本：３月景気ウォッチャー調査（内閣府） All Day 日本：日銀金融政策決定会合（２日目） All Day インド：ラーマ神誕生日 休場 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0400 米：2月米消費者信用残高（ＦＲＢ） 1545 仏：2月貿易収支（税関） 1730 英：2月鉱工業生産（国立統計局） 1730 英：2月製造業生産（国立統計局） 2030 米：3月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） Wednesday, 09 April, 2014 Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 （１０日まで） All Day インドネシア：総選挙 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0200 米：財務省３年債入札 0230 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ロチェスター） 0345 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合で講演（フィラデルフィア） 会合名"Enhancing Prudential Standards in Financial Regulations" 1400 日本：日銀金融経済月報 1500 独：2月貿易収支（連邦統計庁） 1730 英：2月貿易収支（国立統計局） 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） Thursday, 10 April, 2014 Time Unknown 中国：3月貿易統計 Time Unknown 米：3月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） 0200 米：財務省10年債入札 0300 米：3月18─19日のＦＯＭＣ議事要旨発表 0430 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が講演（ワシントン） 0800 米：タルーロ・ＦＲＢ理事が講演（ワシントン） 0850 日本：２月機械受注（内閣府） 0850 日本：３月貸出・預金動向（日銀） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省）

1545 仏：3月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） 2000 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2130 米：3月輸出入物価（労働省） Friday, 11 April, 2014 Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 All Day ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相･中央銀行総裁会議（ワシントン） 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省5年債入札条件 0200 米：財務省30年債入札 0300 米：3月財政収支（財務省） 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（３月１０、１１日分） 0850 日本：３月マネーストック（日銀） 0850 日本：３月企業物価指数（日銀） 1030 中国：3月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） 1500 独：3月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） 2130 米：3月卸売物価指数（労働省） 2130 米：3月卸売物価指数（労働省） 2130 米：4月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 2255 米：4月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Saturday, 12 April, 2014 All Day 国際通貨金融委員会（ＩＭＦＣ）（ワシントン） All Day 世銀・ＩＭＦ合同開発委員会（ワシントン） Monday, 14 April, 2014 All Day タイ：旧正月（水かけ祭） 休場 All Day インド：ババサへーブアンベーディカル博士誕生日 休場 Tuesday, 15 April, 2014 Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 All Day タイ：旧正月（水かけ祭） 休場 2130 米：4月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 2130 米：3月消費者物価指数（労働省） 2200 米：2月対米証券投資（財務省） Wednesday, 16 April, 2014 1100 中国：第1・四半期中国ＧＤＰ（国家統計局） ・3月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局）. 1330 日本：２月鉱工業生産確報（経産省） 1515 日本：黒田日銀総裁が信託大会であいさつ（経団連会館） 2050 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合であいさつ（ストーンマウンテン） 会合名 2014 Financial Markets Conference 2100 米：スタイン・ＦＲＢ理事がアトランタ地区連銀主催会合のパネル討論に参加（ストーンマウンテン） 会合名 2014 Financial Markets Conference 2130 米：3月住宅着工件数（商務省） 2215 米：3月鉱工業生産（ＦＲＢ） 2215 米：3月設備稼働率（ＦＲＢ） Thursday, 17 April, 2014 Time Unknown 日本：日銀支店長会議 All Day フィリピン：聖木曜日 休場 0030 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が同地区連銀主催会合で閉幕のあいさつ（ストーンマウンテン） 会合名 2014 Financial Markets Conference 0300 米：地区連銀経済報告 0830 日本：４月ロイター短観 0850 日本：8月経常収支（財務省） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省）

1400 日本：３月消費動向調査（内閣府） 2300 米：4月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 Friday, 18 April, 2014 Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 All Day 米：グッドフライデー 休場 All Day 英：グッドフライデー 休場 All Day 独仏：グッドフライデー 休場 All Day 香港：グッドフライデー 休場 All Day 豪：グッドフライデー 休場 All Day インドネシア：グッドフライデー 休場 All Day シンガポール：グッドフライデー 休場 All Day インド：グッドフライデー 休場 All Day フィリピン：グッドフライデー 休場 All Day ブラジル：グッドフライデー 休場 0700 日本：４月ロイター企業調査

0850 日本：2月第３次産業活動指数（経済産業省） 1030 中国：3月新築住宅価格 2300 米：3月景気先行指数（コンファレンス・ボード）