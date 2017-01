米金融・債券市場＝2年債利回り半年ぶり高水準近辺、イエレン議長発言消化

[ニューヨーク 20日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 99*07.00=3.6681% 前営業日終盤 99*16.00=3.6525% 10年債 米東部時間17時05分 99*24.50=2.7771% 前営業日終盤 99*26.00=2.7716% 5年債 米東部時間17時05分 99*01.25=1.7035% 前営業日終盤 99*00.50=1.7084% 2年債 米東部時間17時01分 99*21.25=0.4238% 前営業日終盤 99*21.00=0.4276% 20日の米金融・債券市場では、2年債利回りが半年ぶりの高水準近辺で推移した。 前日にイエレン米連邦準備理事会(FRB)議長が今年の秋の資産買い入れ終了、その半 年後にも利上げに踏み切る可能性を示したことで国債価格は総じて急落していたが、この 日は議長の発言を消化する動きとなった。 プルデンシャル・フィックスト・インカムのチーフ投資ストラテジスト、ロバート・ ティップ氏は「金利の先高観から短期債利回りが上昇している」と指摘した。 終盤の取引で、米指標10年債 利回りは2.78%と、前日の2.77 %からやや上昇した。 2年債 利回りは0.4319%と、前日の0.424%から小幅上昇。一 時は0.448%と、昨年9月以来の高水準をつけた。 5年債 利回りは1.71%と、前日の1.7%からやや上昇。前日は16 bp上昇し、1日の上昇幅としては2013年7月以来の大きさを記録していた。 短期債利回りが上昇する中、長期債利回りは小動きとなった。予想より利上げ時期が 早まることで、長期的にはインフレが抑制されるとの見方が広がった。 30年債 は2/32高。利回りは3.667%と、前日の3.67%か らほぼ変わらずとなった。 この日発表された経済指標の市場への影響は限定的だった。 2月の中古住宅販売戸数は前月比0.4%減の年率460万戸と、2012年7月以 来の低水準をつけたが、市場予想に一致した。 3月のフィラデルフィア地区連銀製造業業況指数はプラス9.0と、前月のマイナス 6.3から上昇、市場予想のプラス3.8も上回った。 この日実施された9年10カ月物インフレ指数連動債(TIPS)(リオープン=銘 柄統合)入札でも、イエレン議長の発言が需要を抑えた。 直接入札者の落札割合は全体の7.93%と、昨年9月以来の低水準となった。 Tボンド先物6月限 は3/32高の132─2/32。 Tノート先物6月限 は2.5/32安の123─12.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.75 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 10.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 9.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 11.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.00 (+0.50)