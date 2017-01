米金融・債券市場＝2・30年債利回り格差8カ月ぶり水準に縮小、早期利上げ観測で

[ニューヨーク 21日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 100*09.50=3.6085% 前営業日終盤 99*07.00=3.6681% 10年債 米東部時間17時05分 100*01.50=2.7444% 前営業日終盤 99*24.50=2.7771% 5年債 米東部時間17時05分 99*00.75=1.7071% 前営業日終盤 99*01.25=1.7035% 2年債 米東部時間16時36分 99*21.00=0.4286% 前営業日終盤 99*21.25=0.4238% 21日の米金融・債券市場では、長期債価格が上昇し、短期債と長期債との利回り格 差が8カ月ぶりの水準に縮小した。 イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長が19日に、資産買い入れ終了後の半年後 にも利上げに踏み切る可能性を示唆して以降、イールドカーブはフラット化傾向にあり、 この日も利上げ前倒しの可能性を見極める動きが継続した。 米2年債・30年債の利回り格差は317ベーシスポイント(bp)に縮小し、昨年 7月以来の水準をつけた。 イエレン議長が来春にも利上げを実施する可能性があると示唆したことについて、セ ントルイス地区連銀のブラード総裁は、民間調査と整合しているとの考えを示した。これ を受けて、30年債は一段高となり、イールドカーブのフラット化が進んだ。 中期債利回りは、来週の国債入札を控え、約2カ月ぶりの高水準で推移した。 米財務省は来週25日に320億ドルの2年債、26日に350億ドルの5年債、2 7日に290億ドルの7年債の入札を実施する。また26日には130億ドルの1年10 カ月物変動利付債(FRN)入札(リオープン)も実施する。 2年債 利回りはこれまで、イエレン議長の発言前の34bpから約44b pに、5年債 利回りは発言前の1.54%から1.72%にそれぞれ上昇して いる。 この日はFRB当局者の発言が相次いだ。 今週の米連邦公開市場委員会(FOMC)で失業率6.5%の数値基準撤廃に唯一反 対票を投じたコチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁はこの日、インフレと金融安定リ スクが抑えられている限り、失業率が5.5%を下回るまで、FRBは金利をゼロ近辺に 維持する方針を示すべきだったとの考えを示した。 ダラス地区連銀のフィッシャー総裁は、金利の政策方針を示すフォワードガイダンス の根拠に懐疑的な見方を示唆した。 ブラード総裁はまた、ある特定の水準の経済成長率を目標として設定すれば、経済が 実際にどの程度のペースで成長する必要があるのか把握することが困難になるなどの課題 に直面するとの考えを示した。 FRBは21日、2036─2044年に償還を迎える国債を12億3000万ドル を買い入れた。来週24日には2021─2024年に償還を迎える国債を22億500 0万─27億5000万ドルを買い入れる予定。 Tボンド先物6月限 は19/32高の132─21/32。 Tノート先物6月限 は2/32高の123─14.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 10.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 8.75 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 11.25 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -3.00 (-1.00)