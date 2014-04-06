〔今週の主要材料〕海外市場

［東京 ７日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【４月７日―１１日の海外経済指標】 ４月７日（月） 1000 独：2月鉱工業生産（経済技術省） - （前月比、％） 0.3 0.8 1900 米：2月米消費者信用残高（ＦＲＢ） - （前月比増、１０億ドル） 14.09 13.7 ４月８日（火） 0645 仏：2月貿易収支（税関） （１０億ユーロ） N/A -5.7 0830 英：2月鉱工業生産（国立統計局） （前月比、％） 0.3 0.1 （前年比、％） 2.2 2.9 0830 英：2月製造業生産（国立統計局） （前月比、％） 0.3 0.4 （前年比、％） 3.1 3.3 1130 米：3月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） （指数） N/A 91.40 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） ４月９日（水） 0600 独：2月貿易収支（連邦統計庁） （億ユーロ） 178 172 0830 英：2月貿易収支（国立統計局） （１０億ポンド） -9.20 -9.79 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1400 米：2月卸売在庫（商務省） （前月比、％） 0.5 0.7 ４月１０日（木） Time Unknown 中国：3月貿易統計 輸出（前年比、％） 4.0 -18.1 輸入（前年比、％） 2.4 10.1 貿易収支（10億ドル） 0.9 -22.98 Time Unknown（10日から15日の間に発表予定） 中国：3月マネーサプライＭ２ （前年比、％） 13.0 13.3 人民元建て新規融資 （中国人民銀行） （１０億元） 1000 644.5 融資伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 13.9 14.2 Time Unknown 米：3月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） 0130 豪：3月豪雇用統計（連邦統計局） 就業者数増減（前月比、万人） 0.5 4.73 失業率（％） 6.1 6.0 0645 仏：3月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） （ＥＵ基準、前月比、％） 0.6 0.6 （ＥＵ基準、前年比、％） 0.8 1.1 0645 仏：2月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） 0.3 -0.2 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （4/5までの週、1000件） 320 326 1230 米：3月輸出入物価（労働省） （輸入物価／前月比、％） 0.2 0.9 （輸出物価／前月比、％） 0.2 0.6 1800 米：3月財政収支（財務省） （10億ドル） -78.0 -193.5 ４月１１日（金） 0130 中国：3月中国ＣＰＩ（国家統計局） （前年比、％） 2.5 2.0 （前月比、％） N/A 0.5 3月中国ＰＰＩ（国家統計局） （前年比、％） -2.2 -2.0 0600 独：3月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） （前月比、％） 0.3 0.3 （前年比、％） 1.0 0.9 ＥＵ基準（前月比、％） 0.2 0.3 （前年比、％） 0.9 1.0 （速報値） 0600 独：3月卸売物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） N/A -1.8 1230 米：3月卸売物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.1 -0.1 （コア指数／前月比、％） 0.2 -0.2 1355 米：4月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 （指数） 81.0 80.0 （3月確報） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【７日―１３日の海外行事予定】 ７日（月） 中国：清明節 - 休場 タイ：チャクリ王朝記念日の振替休日 - 休場 インド：下院総選挙（５月１２日まで） - ５月１６日に大勢判明 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1545 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演（ロサンゼルス） - 米経済と金融政策 について 1600 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁がイベント開幕のあいさつ（ミネソタ州ロチェスター ） ８日（火） インドネシア：中銀金融政策決定会合 サムスン電子が第1四半期の業績見通しを発表 インド：ラーマ神誕生日 - 休場 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1700 米：財務省３年債入札 1730 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ロチェスター） 1845 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合で講演（フィラ デルフィア） - 会合名"Enhancing Prudential Standards in Financial Regulations" 2000 米：ＦＲＢがレバレージについて会議（ワシントン） - 「rulemakings on the suppleme ntary leverage ratio」についてのオープンミィーティング 2000 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が討論会に参加（ワシントン） - "Managing the Tra nsition to 'Normality' _ Implications for Fiscal Policy" ９日（水） 英：中銀金融政策委員会 - （１０日まで） インドネシア：総選挙 - 公式の結果発表は５月７日 All Day Levy Institute of Bard College の会合 - （１０日まで スピーカー、シカゴ地区連 銀のエバンズ総裁、ニューヨーク連銀のダドリー総裁、連邦準備理事会（ＦＲＢ）のタル ーロ理事、コンスタンシオＥＣＢ副総裁 1700 米：財務省10年債入札 1800 米：3月18─19日のＦＯＭＣ議事要旨発表 1930 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が講演（ワシントン） 2300 米：タルーロ・ＦＲＢ理事が講演（ワシントン） １０日（木） Levy Institute of Bard College の会合 - （１０日まで スピーカー、シカゴ地区連 銀のエバンズ総裁、ニューヨーク連銀のダドリー総裁、連邦準備理事会（ＦＲＢ）のタル ーロ理事、コンスタンシオＥＣＢ副総裁 韓国：中銀金融政策決定会合 Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン） - １１日まで 1100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 米：財務省インフレ指数連動５年債入札条件 1530 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁がパネル討論会に参加（ワシントン） - "Global Mon etary Policy: A View from Emerging Markets" 1700 米：財務省30年債入札 １１日（金） Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン） - １１日まで 国際通貨基金（ＩＭＦ）と世銀総会（ワシントン） - １３日まで １２日（土） 国際通貨基金（ＩＭＦ）と世銀総会（ワシントン） - １３日まで 世銀・ＩＭＦ合同開発委員会（ワシントン） １３日（日） 国際通貨基金（ＩＭＦ）と世銀総会（ワシントン） - １３日まで