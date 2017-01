アジア通貨動向（7日）＝上昇、海外投資家の買いで台湾ドル・ルピアが高い

[シンガポール 7日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の通貨が上昇。3 月の米雇用統計が、早期利上げ観測につながるほど底堅い数字ではないと受け止められ、 アジア通貨を支援している。ただ、中国市場が祝日で休場のため、商いは全般的に低水準 。 台湾ドル は海外金融機関による買いで約7週間ぶり高値。 インドネシアルピア も国内株式市場への資金流入で上昇。 マレーシアリンギ は、オーバーナイトのノンデリバラブル・フォワード(N DF)市場が堅調だったことからショートカバーが広がり、上昇した。 *0425GMT(日本時間午後1時25分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 103.24 103.29 +0.05 Sing dlr 1.2599 1.2588 -0.09 Taiwan dlr 30.241 30.380 +0.46 Korean won 1053.00 1053.50 +0.05 *Baht 32.52 32.54 +0.06 Peso 44.90 44.94 +0.09 Rupiah 11300.00 11316.00 +0.14 Rupee 59.88 60.08 +0.33 Ringgit 3.2680 3.2795 +0.35 *Yuan 6.2123 6.2123 +0.00 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 103.24 105.28 +1.97 Sing dlr 1.2599 1.2632 +0.26 Taiwan dlr 30.241 29.950 -0.96 Korean won 1053.00 1055.40 +0.23 Baht 32.52 32.86 +1.05 Peso 44.90 44.40 -1.12 Rupiah 11300.00 12160.00 +7.61 Rupee 59.88 61.80 +3.21 Ringgit 3.2680 3.2755 +0.23 Yuan 6.2123 6.0539 -2.55 *タイと中国市場は休場