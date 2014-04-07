8日の国内・海外経済指標と行事予定

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(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 Tuesday, 08 April, 2014 0820 閣議・閣議後会見 - All Day 日銀金融政策決定会合・２日目 - 0850 国際収支（財務省） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（３月中:指定報告機関ベース) - 1030 ５年利付国債(４月債)の発行予定額等 - 1330 ３月・２０１３年度全国企業倒産（商工リサーチ） 1400 ３月景気ウォッチャー調査（内閣府） 1530 黒田日銀総裁会見 決算 1500 ファミリーマート、高島屋 ●海外指標など （時間はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ７日（月） 中国：清明節 ─ 休場 タイ：チャクリ王朝記念日の振替休日 ─ 休場 インド：下院総選挙（５月１２日まで） ─ ５月１６日に大勢判明 独：産業見本市「ハノーバー・メッセ」 ─ （１１日まで） 1000 独：2月鉱工業生産（経済技術省） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1545 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演（ロサンゼルス） 米経済と金融政策について 1600 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁がイベント開幕のあいさつ（ミネソタ州ロチェスター ） 1900 米：2月米消費者信用残高（ＦＲＢ） ８日（火） インドネシア：中銀金融政策決定会合 韓国：サムスン電子が第1四半期の業績見通しを発表 インド：ラーマ神誕生日 ─ 休場 海外主要企業決算発表予定 08 Apr AMC Q1 2014 Alcoa Inc 0645 仏：2月貿易収支（税関） 0830 英：2月鉱工業生産（国立統計局） 0830 英：2月製造業生産（国立統計局） 1130 米：3月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1700 米：財務省３年債入札 1730 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ロチェスター） 1845 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合で講演（フィラ デルフィア） ─ 会合名"Enhancing Prudential Standards in Financial Regulations" 2000 米：ＦＲＢがレバレージについて会議（ワシントン） ─ 「rulemakings on the supplem entary leverage ratio」についてのオープンミーティング 2000 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が討論会に参加（ワシントン） - "Managing the Tra nsition to 'Normality' _ Implications for Fiscal Policy"
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