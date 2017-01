8日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 Tuesday, 08 April, 2014 0820 閣議・閣議後会見 - All Day 日銀金融政策決定会合・2日目 - 0850 国際収支(財務省) 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(3月中:指定報告機関ベース) - 1030 5年利付国債(4月債)の発行予定額等 - 1330 3月・2013年度全国企業倒産(商工リサーチ) 1400 3月景気ウォッチャー調査(内閣府) 1530 黒田日銀総裁会見 決算 1500 ファミリーマート、高島屋 ●海外指標など (時間はGMT、日本時間はGMTプラス9時間) 7日(月) 中国:清明節 ─ 休場 タイ:チャクリ王朝記念日の振替休日 ─ 休場 インド:下院総選挙(5月12日まで) ─ 5月16日に大勢判明 独:産業見本市「ハノーバー・メッセ」 ─ (11日まで) 1000 独:2月鉱工業生産(経済技術省) 1500 米:財務省4週間物TB入札条件 1530 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札 1545 米:ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演(ロサンゼルス) 米経済と金融政策について 1600 米:エバンズ・シカゴ地区連銀総裁がイベント開幕のあいさつ(ミネソタ州ロチェスター ) 1900 米:2月米消費者信用残高(FRB) 8日(火) インドネシア:中銀金融政策決定会合 韓国:サムスン電子が第1四半期の業績見通しを発表 インド:ラーマ神誕生日 ─ 休場 海外主要企業決算発表予定 08 Apr AMC Q1 2014 Alcoa Inc 0645 仏:2月貿易収支(税関) 0830 英:2月鉱工業生産(国立統計局) 0830 英:2月製造業生産(国立統計局) 1130 米:3月中小企業楽観度指数(NFIB) 1145 米:週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) 1255 米:週間レッドブック大規模小売店売上高(インスティネット・リサーチ) 1530 米:財務省4週間物TB入札 1700 米:財務省3年債入札 1730 米:コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演(ロチェスター) 1845 米:プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合で講演(フィラ デルフィア) ─ 会合名"Enhancing Prudential Standards in Financial Regulations" 2000 米:FRBがレバレージについて会議(ワシントン) ─ 「rulemakings on the supplem entary leverage ratio」についてのオープンミーティング 2000 米:エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が討論会に参加(ワシントン) - "Managing the Tra nsition to 'Normality' _ Implications for Fiscal Policy"