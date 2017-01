UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格上昇、株安で質への逃避買い

(レートを更新しました) [ニューヨーク 7日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 101*07.50=3.5574% 前営業日終盤 100*22.00=3.5871% 10年債 米東部時間17時05分 100*13.50=2.7007% 前営業日終盤 100*06.50=2.7261% 5年債 米東部時間17時05分 99*23.75=1.6792% 前営業日終盤 99*20.25=1.7022% 2年債 米東部時間16時40分 99*30.50=0.3988% 前営業日終盤 99*29.50=0.4146% 7日の米金融・債券市場では、国債価格が前週からさらに値上がりした。株安に伴い 質への逃避買いが入り、30年債利回りは1週間ぶりの水準に低下した。 前週末発表の3月米雇用統計は市場予想を多少下回り、連邦準備理事会(FRB)に よる早期利上げ観測が後退するなか、国債相場は序盤から買いが先行。今週は640億ド ル規模の国債入札が控えているにもかかわらず、買いの勢いは衰えなかった。 ある市場関係者は「入札と株価動向が今週の材料になる」と話した。 雇用統計に関しては「結果を踏まえ、FRBの利上げ開始時期をめぐり先走りすぎた との結論が投資家の間で出ている」(ハンコックAMのマイク・ロリジオ国債トレーディ ング部長)という。 指標10年債は は9/32高。利回りは2.692%で前週末から3ベ ーシスポイント(bp)低下した。 5年債 は5/32高。利回りは1.668%と前週末から4bp低下した 。 30年債 は19/32高。利回りは3.553%で前週末から3bp低 下した。 CMEフェドウオッチによると、短期金利先物市場では、FRBが2015年4月に 利上げする確率が38%に低下。前週末の雇用統計発表前は50%程度が織り込まれてい た。ただ、経済に一定の勢いを取り戻す兆候が増すなかで、前週末のロイター調査では、 FRBが15年前半には利上げに踏み切るとの見方が強まっている。 入札関連では、8日に300億ドルの3年債、9日に210億ドルの10年債、10 日に130億ドルの30年債の入札が実施される。 FRBはこの日、2039─2043年に償還を迎える国債10億1800万ドルを 買い入れた。 FRB当局者発言では、セントルイス地区連銀のブラード総裁が、世界各国の中央銀 行が金融政策を協調させたとしても、恩恵はほとんど得られないとの考えを示し、FRB の金融政策スタンスを擁護した。 Tボンド先物6月限 は15/32高の133─14/32。 Tノート先物6月限 は6/32高の123─27.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 12.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 9.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 11.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -1.50 (+0.25)