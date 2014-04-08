＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ４月８日―４月１５日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ４月８日（火） 0645 仏：2月貿易収支（税関） （１０億ユーロ） N/A -5.7 0830 英：2月鉱工業生産（国立統計局） （前月比、％） 0.3 0.1 （前年比、％） 2.2 2.9 0830 英：2月製造業生産（国立統計局） （前月比、％） 0.3 0.4 （前年比、％） 3.1 3.3 1130 米：3月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ）USOPIN=ECI （指数） N/A 91.40 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） ４月９日（水） 0600 独：2月貿易収支（連邦統計庁） （億ユーロ） 178 172 0830 英：2月貿易収支（国立統計局） （１０億ポンド） -9.20 -9.79 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1400 米：2月卸売在庫（商務省） （前月比、％） 0.5 0.7 ４月１０日（木） Time Unknown 中国：3月貿易統計 輸出（前年比、％） 4.0 -18.1 輸入（前年比、％） 2.4 10.1 貿易収支（10億ドル） 0.9 -22.98 Time Unknown（10日から15日の間に発表予定） 中国：3月マネーサプライＭ２ （前年比、％） 13.0 13.3 人民元建て新規融資 （中国人民銀行） （10億元） 1000 644.5 融資伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 13.9 14.2 Time Unknown 米：3月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） 0130 豪：3月豪雇用統計（連邦統計局） 就業者数増減（前月比、万人） 0.5 4.73 失業率（％） 6.0 6.0 0645 仏：3月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） （ＥＵ基準、前月比、％） 0.6 0.6 （ＥＵ基準、前年比、％） 0.8 1.1 0645 仏：2月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） 0.3 -0.2 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （4/5までの週、1000件） 320 326 1230 米：3月輸出入物価（労働省） （輸入物価／前月比、％） 0.2 0.9 （輸出物価／前月比、％） 0.2 0.6 1800 米：3月財政収支（財務省） （10億ドル） -78.0 -193.5 ４月１１日（金） 0130 中国：3月中国ＣＰＩ（国家統計局） （前年比、％） 2.5 2.0 （前月比、％） N/A 0.5 3月中国ＰＰＩ（国家統計局） （前年比、％） -2.2 -2.0 0600 独：3月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） （前月比、％） 0.3 0.3 （前年比、％） 1.0 0.9 ＥＵ基準（前月比、％） 0.3 0.3 （前年比、％） 0.9 1.0 （速報値） 0600 独：3月卸売物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） N/A -1.8 1230 米：3月卸売物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.1 -0.1 （コア指数／前月比、％） 0.2 -0.2 1355 米：4月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 （指数） 81.0 80.0 （3月確報） １４日（月） 200 中国：3月対中国海外直接投資 （商務省） - 14日から19日の間に発表 0900 ユーロ圏：2月鉱工業生産（統計局） （前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A 2.1 1230 米：3月小売売上高（商務省） （前月比、％） 0.8 0.3 （自動車除く／前月比、％） 0.4 0.3 1400 米：2月企業在庫（商務省） （前月比、％） 0.5 0.4 １５日（火） 0830 英：3月消費者物価指数（国立統計局） ＣＰＩ（前月比、％） N/A 0.5 （前年比、％） N/A 1.7 ＲＰＩ（前月比、％） N/A 0.6 （前年比、％） N/A 2.7 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.7 （前年比、％） N/A 2.7 0830 英：3月生産者物価指数（国立統計局） 投入（前月比、％） N/A -0.4 （前年比、％） N/A -5.7 産出（前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 0.5 0900 ユーロ圏：2月貿易収支（統計局） （10億ユーロ） N/A 0.9 0900 独：4月景気期待指数（ＺＥＷ） （景気期待指数） N/A 46.6 （現況指数） N/A 51.3 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1230 米：4月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） （指数） 7.25 5.61 1230 米：3月消費者物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.1 0.1 （指数／前年比、％） N/A 1.1 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.1 （コア指数／前年比、％） N/A 1.6 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 米：2月対米証券投資（財務省） 1400 米：4月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） （指数） N/A 47 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━