中国・香港株式市場・前場＝中国は大幅続伸、銀行株が上昇　香港は反発

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［上海 ８日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 前場終値 2086.385 27.554高 505.9億元（上海Ａ株） 寄り付き 2054.530 4.301安 前営業日終値（4/4） 2058.831 15.129高 662.8億元（上海Ａ株） ハンセン指数 前場終値 22574.30 197.15高 374.1億香港ドル 寄り付き 22390.14 12.99高 前営業日終値 22377.15 132.93安 576.1億香港ドル ８日前場の中国株式市場は大幅続伸している。銀行株の上昇が目立つ。 上海総合指数 は２７．５５４ポイント（１．３４％）高の２０８６．３８５ 。 大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数 は３６．０４４ポイン ト（１．６５％）高の２２２１．５１６。 香港市場は反発。 ハンセン指数 は１９７．１５ポイント（０．８８％）高の２万２５７４．３０ 。 ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数） は１５３．３９ポイント（１．５１％ ）高の１万０３１０．２８。 ＊この記事の詳細はこの後送信します。新しい記事は見出しに「UPDATE」と表示しま す。
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