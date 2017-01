アジア通貨動向（8日）＝上昇、インドネシア総選挙を控えルピアが底堅い

[シンガポール 8日 ロイター] - アジア通貨市場では、ほとんどの通貨が上昇 した。インドネシアルピア は、翌9日の総選挙で最大野党・闘争民主党(PDI P)が第1党となり、一段の海外資金の流入につながるとの期待から、底堅い動きとなっ た。 インドネシア総選挙は、7月の大統領選の前哨戦とされており、闘争民主党の大統領 候補であるジャカルタ特別州知事ジョコ・ウィドド(通称ジョコウィ)氏の人気が高いこ とから同党が優勢とみられている。 投資家とアナリストの間では、同党が勝利すればジョコウィ氏が大統領となり、円滑 に政策が実行されるとの期待がある。 シンガポール在勤の株式ファンド運用担当者は、「期待だけが先行している状況では あるが、インドネシアはより魅力的な投資先になりつつある。闘争民主党が明日勝利した 場合は、少なくとも数日間はさらなる資金流入がみられるだろう」と指摘した。 タイバーツ は上昇。タイ金融市場が前日休場だったことから、前日のアジア 通貨の上昇を受けて投資家がショートカバーに動いた。 韓国ウォン は、輸出業者や証券保管銀行からの需要に支えられ、値を上げ た。 *0450GMT(日本時間午後1時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.90 103.10 +0.19 Sing dlr 1.2583 1.2593 +0.08 Taiwan dlr 30.249 30.320 +0.23 Korean won 1052.90 1055.40 +0.24 Baht 32.40 32.54 +0.43 Peso 44.89 44.84 -0.11 Rupiah 11302.00 11304.00 +0.02 *Rupee 60.11 60.11 +0.00 Ringgit 3.2610 3.2705 +0.29 Yuan 6.2068 6.2123 +0.09 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.90 105.28 +2.31 Sing dlr 1.2583 1.2632 +0.39 Taiwan dlr 30.249 29.950 -0.99 Korean won 1052.90 1055.40 +0.24 Baht 32.40 32.86 +1.42 Peso 44.89 44.40 -1.10 Rupiah 11302.00 12160.00 +7.59 Rupee 60.11 61.80 +2.81 Ringgit 3.2610 3.2755 +0.44 Yuan 6.2068 6.0539 -2.46 *インド市場は休場