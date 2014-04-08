9日の国内・海外経済指標と行事予定

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(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 流動性供給入札（財務省） - 1245 流動性供給入札結果（財務省） - 1400 日銀金融経済月報 - 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） - ●海外指標など （時間はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ８日（火） インドネシア：中銀金融政策決定会合 インド：ラーマ神誕生日 ─ 休場 海外主要企業決算発表予定 08 Apr AMC Q1 2014 Alcoa Inc 中国：ボアオ・アジアフォーラム ─１１日まで 李克強首相らが出席 0645 仏：2月貿易収支（税関） 0830 英：2月鉱工業生産（国立統計局） 0830 英：2月製造業生産（国立統計局） 1130 米：3月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1700 米：財務省３年債入札 1730 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ロチェスター） 1845 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合で講演（フィラ デルフィア） ─ 会合名"Enhancing Prudential Standards in Financial Regulations" 2000 米：ＦＲＢがレバレージについて会議（ワシントン） ─「rulemakings on the suppleme ntary leverage ratio」についてのオープンミーティング 2000 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が討論会に参加（ワシントン） ─ "Managing the Tr ansition to 'Normality' _ Implications for Fiscal Policy" ９日（水） 英：中銀金融政策委員会 ─ （１０日まで） インドネシア：総選挙 ─公式の結果発表は５月７日 All Day Levy Institute of Bard College の会合 ─ （１０日まで スピーカー、シカゴ地区連 銀のエバンズ総裁、ニューヨーク連銀のダドリー総裁、連邦準備理事会（ＦＲＢ）のタル ーロ理事、コンスタンシオＥＣＢ副総裁 0600 独：2月貿易収支（連邦統計庁） 0830 英：2月貿易収支（国立統計局） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1400 米：2月卸売在庫（商務省） 1700 米：財務省10年債入札 1800 米：3月18─19日のＦＯＭＣ議事要旨発表 1930 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が講演（ワシントン） 2300 米：タルーロ・ＦＲＢ理事が講演（ワシントン）
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